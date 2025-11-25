Dharmendra: आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की शूटिंग के दौरान कैसी थी धर्मेंद्र की तबीयत, को-स्टार ने किया खुलासा
Dharmendra News: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इक्कीस की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की तबीयत कैसी थी आइए आपको बताते हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस जल्द ही रिलीज होने वाली है. धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस की बात करें तो ये 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में उनके साथ अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इक्कीस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर की तबीयत कैसी थी उनकी को-स्टार ने खुलासा किया है.
इक्कीस में धर्मेंद्र अगस्त्य के दादाजी ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल के किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्ममें सुहासिनी मुले ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है. सुहासिनी ने बताया है कि इक्कीस की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की तबीयत कैसी थी.
View this post on Instagram
कैसी थी धर्मेंद्र की तबीयत
सुहासिनी ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कई परेशानियों से जूझने के बाद भी धर्मेंद्र सेट पर कैसे थे. सुहासिनी ने बताया कि भले ही धर्मेंद्र 89 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी टाइमिंग की समझ नहीं खोई. उनके साथ छोटे-मोटे सीन थे, लेकिन उनमें भी धर्मेंद्र की टाइमिंग कमाल की थी. सुहासिनी ने कहा- 'जब वो पहली बार धर्मेंद्र से मिली थीं तो वो कुर्सी पर बैठे थे. लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे खड़े होने में तकलीफ हो रही है तो वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए. वो बहुत शरीफ थे. जब हम पहली बार मिले, तो वह थोड़ी मुश्किल से उठे और मुझे अपनी कुर्सी दी. मैंने उनसे बैठने को कहा और कहा कि मैं दूसरी कुर्सी मांग लूंगी. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा- आप बैठेंगी, तभी मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं कैसे बैठ सकता हूं?'
सुहासिनी ने आगे कहा- 'वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन उन्होंने किसी को इसका एहसास ही नहीं होने दिया. लोग उनके पास आते और उनके साथ फोटो खिंचवाते. वह खड़े नहीं हो सकते थे. लेकिन लोग उनके साथ बैठते और फोटो खींचते. उन्होंने कभी किसी को भगाया नहीं.'
ये भी पढ़ें: स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब, शादी हुई पोस्टपोन, फूट-फूटकर रोए थे पलाश मुच्छल, 4 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ा एडमिट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL