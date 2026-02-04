हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMardaani 3 को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा? पांच दिनों में बजट का 53% ही वसूल पाई है Rani Mukerji की फिल्म

Mardaani 3 को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा? पांच दिनों में बजट का 53% ही वसूल पाई है Rani Mukerji की फिल्म

Mardaani 3 Hit or Flop: रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की रिलीज के पांच दिन हो चुके हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का कितना वसूल पाई है? फिल्म को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा, जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 04 Feb 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

Mardaani 3 Hit or Flop: बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे ही सही लेकिन ठीक-ठाक कमाई कर रही है. ये नंबर्स इसलिए भी अच्छे माने जा रहे हैं क्योंकि पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' ने कब्जा कर रखा है. 'मर्दानी 3' की रिलीज को पांच दिन हो चुके हैं. आपको बताते हैं कि 'मर्दानी 3' ने इन पांच दिनों में कितना बजट वसूल पाई है और फिल्म को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा.

'मर्दानी 3' का बजट

पिकंविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'मर्दानी 3' फिल्म करीब 42 करोड़ के बजट में बनी है. इसके बाद मेकर्स ने 10 करोड़ पब्लिसिटी में भी खर्च किए हैं.

अब, पहले जान लेते हैं कि फिल्म ने पांच दिनों में कितनी कमाई की है.

'मर्दानी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (डे-वाइज) कलेक्शन

  बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहला दिन 4 करोड़
दूसरा दिन 6.25 करोड़
तीसरा दिन 7.25  करोड़
चौथा दिन 2.25 करोड़
पाचंवा दिन 2.6 करोड़
कुल कमाई 22.35 करोड़

ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (sacnilk.com) के मुताबिक 'मर्दानी 3' ने पांच दिनों में 22.35 करोड़ कमाई की है. ये इंडिया का नेट कलेक्शन है.

इस कमाई के साथ 'मर्दानी 3' फिल्म अपने बजट का करीब 53% रिकवर कर चुकी है. 

'मर्दानी 3' को हिट होने के लिए कमाने होंगे 63 करोड़

आपको बता दें कि फिल्म को हिट तभी माना जाता है जब वो बजट का करीब 150% (डेढ़ गुना) कमा ले.

'मर्दानी 3' के मामले में इसका बजट 42 करोड़ है तो इसे हिट होने के लिए कम से कम 63 करोड़ कमाना होगा.

क्या कहते हैं ट्रेड एक्सपर्ट

जिस तरह से धीरे-धीरे ये फिल्म ठीकठाक कमा रही है उस हिसाब से इस फिल्म को अभी फ्लॉप नहीं कहा जा सकता. ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक ये फिल्म सेफ जोन में है. 

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्शन ने भी इसे लेकर आज एक्स पर लिखा है, 'मंगलवार को 'मर्दानी 3' की कमाई स्थिर रही. वजह है कि डिस्काउंट में टिकट बेचे गए. फिल्म पहले हफ्ते में करीब 26 करोड़ के आस पास कमा सकती है जो कि एक ठीक-ठाक नंबर्स हैं. अब फिल्म की आगे की असल तस्वीर दूसरे वीकेंड पर सामने आएगी. तभी तय होगा कि इसकी बॉक्स ऑफिस जर्नी किस तरफ जा रही है. '

 

 

आपको बात दें कि एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' को अभिराज मिनवाला ने डायरेक्ट किया है और आदित्य चोपड़ा (यश राज फिल्म्स) ने प्रोड्यूस किया है. इसमें रानी मुखर्जी के साथ जानकी बोदीवाला, मल्लिका प्रसाद और जिस्सू सेनगुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

(कमाई के ये आंकड़े सैकनिक से लिए गए हैं.)

और पढ़ें

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read
Published at : 04 Feb 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Rani Mukherjee Mardaani 3 BOX OFFICE COLLECTION Mardaani 3 Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
भारत-US ट्रेड डील पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, 'मुझे उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र की...'
अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, कृषि का जिक्र कर क्या कहा?
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बॉलीवुड
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai : किताब Vs किताब..विवाद बेहिसाब! | Rahul Gandhi | Nishikant Dubey | Parliament
IT Sector ने किया Anthropic AI का नया Agentic AI Model Launch | Paisa Live
Netflix India Announces 2026 Slate: सनी देओल की 'इक्का', अनिल कपूर की 'फैमिली बिजनेस', से ले कर सैफ अली खान की 'हम हिंदुस्तानी
Retail Investors को मिलेगा Prime Real Estate का मौका | Paisa Live
Budget 2026: Small Businesses को मिला बड़ा Boost | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
भारत-US ट्रेड डील पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, 'मुझे उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र की...'
अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, कृषि का जिक्र कर क्या कहा?
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बॉलीवुड
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
शिक्षा
CBSE छात्रों के लिए खुशखबरी, अब 12वीं के अंकों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के UG कोर्स में मिलेगा मौका
CBSE छात्रों के लिए खुशखबरी, अब 12वीं के अंकों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के UG कोर्स में मिलेगा मौका
यूटिलिटी
3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आएगा, क्या इसमें भी मिल जाएगी सरकार से सब्सिडी?
3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आएगा, क्या इसमें भी मिल जाएगी सरकार से सब्सिडी?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget