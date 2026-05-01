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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुमने मेरे पति को मरने कैसे दिया?' 'वेलकम' में सुप्रिया कार्णिक ने अक्षय को थप्पड़ मारने का सुनाया किस्सा

'तुमने मेरे पति को मरने कैसे दिया?' 'वेलकम' में सुप्रिया कार्णिक ने अक्षय को थप्पड़ मारने का सुनाया किस्सा

Supriya Karnik Interview: सुप्रिया कार्णिक ने फिल्म वेलकम के अपने आइकॉनिक सीन पर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार को थप्पड़ मारा था. साथ ही उन्होंने उस सीन को भी याद किया और कई बातें शेयर की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 May 2026 01:46 PM (IST)
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एक्ट्रेस सुप्रिया कार्णिक ने अपने एक पुराने और यादगार फिल्मी सीन को लेकर दिलचस्प खुलासा किया है. हाल ही के वो इंटरव्यू में पहुंची और फिल्म वेलकम के उस पॉपुलर सीन के बारे में खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार को थप्पड़ मारा था. इस सीन में उनका डायलॉग 'तुमने मेरे पति को मरने कैसे दिया?' काफी वायरल हुआ था और आज भी लोगों को याद है.

कैसा था फिल्म का सीन?

सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में सुप्रिया ने इस सीन को याद करते हुए बताया कि जब वो अपने पति की मौत की खबर सुनती है, तो गुस्से में आकर अक्षय कुमार को थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उनके भांजे थे. इसके तुरंत बाद वो रोने लगती है और अंतिम संस्कार के समय उन्हें लगता है कि उनके पति की बॉडी चिता से बाहर निकल रही है, लेकिन बाकी चोर लोग मानते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है. सुप्रिया ने हंसते हुए कहा कि उस वक्त उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में मर गए है और वही सबसे पहले कहती है 'अरे ये तो जिंदा है!' इस पूरे सीन को लेकर बाद में कई मीम्स भी बने, खासकर कोविड के समय.

सच में अक्षय कुमार को थप्पड़ मारा?

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सच में अक्षय कुमार को थप्पड़ मारा था, तो इस पर सुप्रिया ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सीन को रियल दिखाने के लिए सच में मारना पड़े. खासकर अक्षय कुमार जैसे एक्शन और मार्शल आर्ट्स में माहिर एक्टर के साथ इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी. अक्षय की टाइमिंग और स्पीड इतनी तेज है कि वो हर एक्शन को बहुत परफेक्ट तरीके से निभा लेते हैं. ऐसे में किसी को असली में थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ती. 

ये भी पढ़ें: मलेरिया होने के बाद भी 'हाउसफुल' की शूटिंग करती रहीं दीपिका पादुकोण, लारा दत्ता ने किया खुलासा

फिल्म की स्टारकास्ट 

बता दें कि साल 2007 में रिलीज हुई ये फिल्म आज भी अपनी कॉमेडी और शानदार किरदारों के लिए जानी जाती है. ये फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी, जिसने करोड़ों की शानदार कमाई की थी. इसमें अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, सुप्रिया कार्णिक, परेश रावल, मल्लिका शेरावत और फिरोज खान जैसे कलाकार नजर आए थे, जिन्होंने अपने कॉमिक टाइमिंग से सभी को हंसाया था.

ये भी पढ़ें: शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान

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Published at : 01 May 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Supriya Karnik Welcome Movies
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