हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा चौथा समन, 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें पूछताछ के लिए एक बार फिर समन भेजा है. हनी सिंह को 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है. ये उन्हें भेजा गया चौथा समन है. अगर वो इस बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.

हनी सिंह को क्यों भेजा गया समन?

महाराष्ट्र साइबर सेल के एक अधिकारी के मुताबिक, हनी सिंह को एक इवेंट में परफॉर्मेंस के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इस टिप्पणी को लेकर एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

जांच एजेंसी इस मामले में हनी सिंह का पक्ष जानना चाहती है. इसी सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है.

तीन समन के बाद भी पेश नहीं हुए हनी सिंह

महाराष्ट्र साइबर सेल इससे पहले भी हनी सिंह को पूछताछ के लिए तीन बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए. बताया गया कि हनी सिंह ने विदेश में होने का हवाला देते हुए पेश न हो पाने की बात कही थी.

अब साइबर सेल ने उन्हें चौथी बार समन भेजकर 16 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. जांच एजेंसी इस बार उनके जवाब का इंतजार कर रही है. अगर वो 16 अक्टूबर को भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.

क्या हनी सिंह के खिलाफ जारी होगा LOC?

महाराष्ट्र साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंट दिया है कि अगर हनी सिंह इस बार भी पूछताछ के लिए नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

बता दें कि LOC का इस्तेमाल संबंधित व्यक्ति की आवाजाही पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे अधिकारियों के सामने पेश करने के लिए किया जाता है. हालांकि, हनी सिंह के खिलाफ LOC जारी करने का फैसला अभी नहीं हुआ है. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई उनके पूछताछ के लिए पेश होने पर निर्भर करेगी.

हनी सिंह के पॉपुलर सॉन्ग

यो यो हनी सिंह भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रैपर्स और सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने 'ब्लू आइज', 'ब्राउन रंग', 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी', 'देसी कलाकार', 'अंग्रेजी बीट' और 'लव डोज' जैसे कई हिट गाने दिए हैं. अपने अलग अंदाज और म्यूजिक स्टाइल के चलते हनी सिंह ने युवाओं के बीच खास पहचान बनाई है.