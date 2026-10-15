Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा चौथा समन, 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा चौथा समन, 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

महाराष्ट्र साइबर सेल ने हनी सिंह को चौथी बार समन भेजकर 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. इस बार पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ LOC जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें पूछताछ के लिए एक बार फिर समन भेजा है. हनी सिंह को 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है. ये उन्हें भेजा गया चौथा समन है. अगर वो इस बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.

हनी सिंह को क्यों भेजा गया समन?

महाराष्ट्र साइबर सेल के एक अधिकारी के मुताबिक, हनी सिंह को एक इवेंट में परफॉर्मेंस के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इस टिप्पणी को लेकर एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. 

हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा चौथा समन, 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

जांच एजेंसी इस मामले में हनी सिंह का पक्ष जानना चाहती है. इसी सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है. 

तीन समन के बाद भी पेश नहीं हुए हनी सिंह

महाराष्ट्र साइबर सेल इससे पहले भी हनी सिंह को पूछताछ के लिए तीन बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए. बताया गया कि हनी सिंह ने विदेश में होने का हवाला देते हुए पेश न हो पाने की बात कही थी.

अब साइबर सेल ने उन्हें चौथी बार समन भेजकर 16 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. जांच एजेंसी इस बार उनके जवाब का इंतजार कर रही है. अगर वो 16 अक्टूबर को भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.

क्या हनी सिंह के खिलाफ जारी होगा LOC?

महाराष्ट्र साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंट दिया है कि अगर हनी सिंह इस बार भी पूछताछ के लिए नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. 

हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा चौथा समन, 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

बता दें कि LOC का इस्तेमाल संबंधित व्यक्ति की आवाजाही पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे अधिकारियों के सामने पेश करने के लिए किया जाता है. हालांकि, हनी सिंह के खिलाफ LOC जारी करने का फैसला अभी नहीं हुआ है. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई उनके पूछताछ के लिए पेश होने पर निर्भर करेगी.

हनी सिंह के पॉपुलर सॉन्ग

यो यो हनी सिंह भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रैपर्स और सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने 'ब्लू आइज', 'ब्राउन रंग', 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी', 'देसी कलाकार', 'अंग्रेजी बीट' और 'लव डोज' जैसे कई हिट गाने दिए हैं. अपने अलग अंदाज और म्यूजिक स्टाइल के चलते हनी सिंह ने युवाओं के बीच खास पहचान बनाई है.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Honey Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Jailer 2 X Review:'जेलर 2' में रजनीकांत की जबरदस्त एक्टिंग, एक्शन सीक्वेंस भी धमाकेदार, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
'जेलर 2' में रजनीकांत की जबरदस्त एक्टिंग,लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
बॉलीवुड
Koffee With Karan 9: करिश्मा कपूर की ड्रेस देख भड़क गए थे सलमान खान, शूटिंग करने से कर दिया था इनकार
करिश्मा कपूर की ड्रेस देख भड़क गए थे सलमान खान, शूटिंग करने से कर दिया था इनकार
बॉलीवुड
'मुझे छोड़ा, फिर शादी कर ली, मेरा दिल टूट गया', करिश्मा कपूर संग रिलेशन पर बोले सलमान खान
'मुझे छोड़ा, फिर शादी कर ली, मेरा दिल टूट गया', करिश्मा कपूर संग रिलेशन पर बोले सलमान खान
बॉलीवुड
कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'
कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ठंड से पहले मौसम करेगा टॉर्चर, दिल्ली समेत 20 से ज्यादा राज्यों में IMD की चेतावनी
ठंड से पहले मौसम करेगा टॉर्चर, दिल्ली समेत 20 से ज्यादा राज्यों में IMD की चेतावनी
बिहार
'श्रीराम ने मोदी जी से कहा मुझे घर कब दोगे?' CM सम्राट के बयान पर बवाल
'श्रीराम ने मोदी जी से कहा मुझे घर कब दोगे?' CM सम्राट के बयान पर बवाल
इंडिया
'फुटेज खो गई', चुनाव आयोग की बात पर SC ने लगाई फटकार- 'बेतुके बहाने नहीं चलेंगे'
'फुटेज खो गई', चुनाव आयोग की बात पर SC ने लगाई फटकार- 'बेतुके बहाने नहीं चलेंगे'
बॉलीवुड
कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'
कितने अमीर हैं अली फजल? कभी कॉल सेंटर में काम करते थे 'गुड्डू भैया'
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा के बीच मौसम ले रहा करवट, आज बारिश के आसार
दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा के बीच मौसम ले रहा करवट, आज बारिश के आसार
इंडिया
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
ट्रेंडिंग
अपनी पहली लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिख गए विराट कोहली, जो हो गया वायरल?
अपनी पहली लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिख गए विराट कोहली, जो हो गया वायरल?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget