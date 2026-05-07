हनी सिंह का अश्लील गाने से इनकार, दावे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने की हलफनामे की मांग

पंजाबी सिंगर हनी सिंह किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. वह अक्सर अपने नए गानों की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं. वहीं, उनके गानों को लेकर विवाद भी काफी रहता है. ऐसे में उनका गीत 'वॉल्यूम 1' काफी विवादों में रहा है. ऐसे में उन पर आरोप था कि एक्टर ने 50 हजार लोगों के सामने इस गाने को गाया, जिसकी सुनवाई आज यानी कि 7 मई, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई. ऐसे में अब सिंगर ने इसे गाने से इनकार किया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें हलफनामा दाखिल करके अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए.

वकील ने आरोपों को ठहराया गलत

दिल्ली हाईकोर्ट में रैपर-सिंगर हनी सिंह के कथित आपत्तिजनक गाने को लेकर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने हनी सिंह को निर्देश दिया कि वे अपने दावे के समर्थन में हलफनामा दाखिल करें. सुनवाई के दौरान हनी सिंह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में 50 हजार लोगों की मौजूदगी में किसी भी आपत्तिजनक गाने के गाए जाने का आरोप गलत है.

वकील ने दी ये दलील

वकील ने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो उसका कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप जरूर सामने आता. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो बातें अदालत में कही जा रही हैं, उन्हें हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर लाया जाए.

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19 मई को होगी अगली सुनवाई

इसके साथ ही हनी सिंह से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी. वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि यह मामला संगठन हिन्दू शक्ति दल की ओर से दायर याचिका पर चल रहा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हनी सिंह ने कथित रूप से आपत्तिजनक गाना गाया और उसके इंटरनेट लिंक हटाने की मांग की गई है.

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क्या है पूरा मामला?

इसके साथ ही अगर हनी सिंह के अश्लील गाने से जुड़े मामले के बारे में बात की जाए तो सिंगर 'वॉल्यूम 1' गाने को लेकर रिलीज के बाद से ही चर्चा में हैं. इस पर काफी विवाद रहा, जिसके बाद कोर्ट ने इसे यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया था. गाने की महिला विरोधी सामग्री की आलोचना की गई. हिंदू शक्ति दल की ओर से इस गाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

इनपुट- सुशील पांडेय