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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहनी सिंह के भतीजे की मौत, फ्लाईओवर पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई कार, पार्टी से लौट रहे थे

हनी सिंह के भतीजे की मौत, फ्लाईओवर पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई कार, पार्टी से लौट रहे थे

हनी सिंह के भतीजे विदित ओलक का निधन हो गया है. वो एक बर्थडे पार्टी से आ रहे थे. उनकी गाड़ी पार्ट ट्रैक्टर से टकरा गई.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Nov 2026 12:40 PM (IST)
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सिंगर हनी सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. उनके भतीजे विदित ओलक का निधन हो गया. पंजाब के जालंधर में रविवार तड़के एक सड़क हादसे में विदित की जान चली गई. विदित के साथ उनके एक दोस्ता का भी निधन हो गया. वो बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे. उनकी गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई और इस हादसे में दोनों की जान चली गई.

विदित पंजाबी म्यूजिक कंपनी 'स्पीड रिकॉर्ड्स' के मालिक दिनेश के बेटे थे. वहीं विदित के साथ जिस दोस्त का निधन हुआ उनकी पहचान 'पैपी स्वीट्स' के मालिक के बेटे आरव तलवार के रूप में हुई है.

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हनी सिंह ने किया ये पोस्ट

इस घटना से हनी सिंह टूट गए हैं. हनी सिंह ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट कर लिखा- ये मेरे लिए ये दुखों से भरा दशक है. मैंने अपने भतीजे को खो दिया. ये तोड़ने वाला है. भोले नाथ मेहर, मेहर.

इंडिया टुडे के मुताबिक, ये एक्सीडेंट पुलिस लाइन्स इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ. उनकी वोक्सवैगन कार सड़क पर खड़े नगर निगम के ट्रैक्टर-से टकरा गई.

हनी सिंह के भतीजे की मौत, फ्लाईओवर पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई कार, पार्टी से लौट रहे थे

Baradari पुलिस स्टेशन के SHO साहिल चौधरी ने बताया कि पुलिस को इस एक्सीडेंट की खबर तड़के 3 बजे मिली. उस समय नगर निगम के सफाई कर्मचारी फ्लाईओवर की सफाई कर रहे थे. उन्होंने वहां ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी, ताकि कचरा उसमें भरा जा सके. कार BMC चौक से BSF चौक की ओर जा रही थी. तभी गाड़ी टकरा गई. उस कार में 5 लोग सवार थे. विदित ओलक और आरव तलवार की मौत हो गई. बाकी तीन लोग पहले ही अपने घर पहुंच चुके थे.

जैसे ही पुलिस को एक्सीडेंट का पता चला. पुलिस वहां पहुंचीं और फैमिली को इस हादसे के बारे में बताया. फैमिली ने आगे लीगल एक्शन लेने से इंकार कर दिया. फैमिलीज को विदित और आरव की बॉडी सौंप दी गई.

ये भी पढ़ें- शनिवार को किंग बनी 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' ने 'दृश्यम 3' को बुरी तरह पछड़ा, बाकी फिल्मों का ऐसा हाल

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 01 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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