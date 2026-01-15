हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, जुबान पर काबू रखूंगा...', दिल्ली कॉन्सर्ट से वायरल हुए 'अश्लील' वीडियो पर हनी सिंह ने मांगी माफी

'ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, जुबान पर काबू रखूंगा...', दिल्ली कॉन्सर्ट से वायरल हुए 'अश्लील' वीडियो पर हनी सिंह ने मांगी माफी

Honey Singh Apologize On Viral Video: हनी सिंह दिल्ली कॉन्सर्ट में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके विवादों में घिर गए थे. लेकिन अब सिंगर ने एक वीडियो शेयर करके अपनी गलती की माफी मांगी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Jan 2026 10:55 PM (IST)
सिंगर और रैपर हनी सिंह का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर वो विवादों में आ गए थे. सिंगर दिल्ली कॉन्सर्ट में गाली देकर इंटीमेसी और कॉन्डम को लेकर बात करते नजर आए थे. भरी महफिल में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर हनी सिंह को काफी ट्रोल किया जा रहा था. ऐसे में अब हनी सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी है और सभी से माफी मांगी है.

हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'भूल चूक माफ. मेरा माफीनामा.' वीडियो में हनी सिंह कहते हैं- 'मैं आप सभी से कुछ बात करने आया हूं अभी, सुबह से मेरा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल किया जा रहा है, एडिट करके. जो काफी लोगों को बहुत आपत्तिजनक लग रहा है. मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताना चाहता हूं.'

 
 
 
 
 
हनी सिंह ने सुनाया वायरल वीडियो का असल सच
हनी सिंह कहते हैं- 'मैं नंदकोर करुण के शो पर सिर्फ एक गेस्ट था और तकरीबन इस शो पर जाने से दो दिन पहले ही मैं कुछ गाइनोलॉजिस्ट और कुछ सेक्सोलॉजिस्ट के साथ मेर लंच था. तो उनके साथ मेरा जिक्र चल रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो सेक्सशुअल ट्रांसनमिटेड डिसीज से बहुत पीड़ित हैं. बहुत लोग अनसेफ सेक्स कर रहे हैं. तो मैं जब इस शो पर गया और मैंने जेन-जी ऑडियंस देखी तो मैंने सोचा कि मैं जेन-जी को उन्हीं की भाषा में एक मैसेज दे जाऊं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें.'

'मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगा...'
सिंगर आगे कहते हैं- 'मैंने सोचा कि मैं ओटीटी की भाषा में जिस तरह की ओटीटी और फिल्में जेन-जी देख रहा है, उस भाषा में बात करूंगा तो उनका ज्यादा समझ में आएगा. लेकिन वो भाषा कई लोगों को बहुत बुरी लगी. मैं आप सभी से माफी मांगता हूं जिनको मेरी वो भाषा बुरी लगी. मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था और इंसान गलतियों का एक पुतला है तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो और मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगा जब मैं कोई बात बोलूंगा.'

हनी सिंह ने आखिर में कहा- 'मुझे इस बात का ख्याल रहेगा कि मेरी बात एडिट होकर गलत तरीके से भी वायरल की जा सकती है तो बहरहाल, आप सबसे माफी, आपका अपना यो यो हनी सिंह. इसी तरह प्यार देते रहिए.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 15 Jan 2026 10:43 PM (IST)
Honey Singh VIRAL VIDEO Delhi Concert
