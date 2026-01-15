सिंगर और रैपर हनी सिंह का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर वो विवादों में आ गए थे. सिंगर दिल्ली कॉन्सर्ट में गाली देकर इंटीमेसी और कॉन्डम को लेकर बात करते नजर आए थे. भरी महफिल में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर हनी सिंह को काफी ट्रोल किया जा रहा था. ऐसे में अब हनी सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी है और सभी से माफी मांगी है.

हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'भूल चूक माफ. मेरा माफीनामा.' वीडियो में हनी सिंह कहते हैं- 'मैं आप सभी से कुछ बात करने आया हूं अभी, सुबह से मेरा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल किया जा रहा है, एडिट करके. जो काफी लोगों को बहुत आपत्तिजनक लग रहा है. मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताना चाहता हूं.'

हनी सिंह ने सुनाया वायरल वीडियो का असल सच

हनी सिंह कहते हैं- 'मैं नंदकोर करुण के शो पर सिर्फ एक गेस्ट था और तकरीबन इस शो पर जाने से दो दिन पहले ही मैं कुछ गाइनोलॉजिस्ट और कुछ सेक्सोलॉजिस्ट के साथ मेर लंच था. तो उनके साथ मेरा जिक्र चल रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो सेक्सशुअल ट्रांसनमिटेड डिसीज से बहुत पीड़ित हैं. बहुत लोग अनसेफ सेक्स कर रहे हैं. तो मैं जब इस शो पर गया और मैंने जेन-जी ऑडियंस देखी तो मैंने सोचा कि मैं जेन-जी को उन्हीं की भाषा में एक मैसेज दे जाऊं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें.'

'मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगा...'

सिंगर आगे कहते हैं- 'मैंने सोचा कि मैं ओटीटी की भाषा में जिस तरह की ओटीटी और फिल्में जेन-जी देख रहा है, उस भाषा में बात करूंगा तो उनका ज्यादा समझ में आएगा. लेकिन वो भाषा कई लोगों को बहुत बुरी लगी. मैं आप सभी से माफी मांगता हूं जिनको मेरी वो भाषा बुरी लगी. मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था और इंसान गलतियों का एक पुतला है तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो और मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगा जब मैं कोई बात बोलूंगा.'

हनी सिंह ने आखिर में कहा- 'मुझे इस बात का ख्याल रहेगा कि मेरी बात एडिट होकर गलत तरीके से भी वायरल की जा सकती है तो बहरहाल, आप सबसे माफी, आपका अपना यो यो हनी सिंह. इसी तरह प्यार देते रहिए.'