निर्देशक नीरज घायवान की ‘होमबाउंड’ को ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगिरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है. धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर ने लीड रोल प्ले किया है. दुनियाभर के फिल्म फेस्टिवल में खूब सराही गई ये फिल्म अब 26 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. चलिए यहां जानते हैं ‘होमबाउंड’ रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है?

होमबाउंड पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन?

‘होमबाउंड’ ने बेशक दुनियाभर में अच्छी खासी चर्चा बटोर ली है लेकिन इस फिल्म को लेकर लोगों में ज्यादा क्रेज नहीं है. ऐसे में पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म रिलीज के पहले दिन 0.75 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग कर सकती है. हालांकि ये सिर्फ अनुमान हैं फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी कमाई के असली आंकड़े सामने आ पाएंगे.

View this post on Instagram A post shared by Homebound (@homeboundthefilm)

होमबाउंड के बारे में

क्रिटिक्स द्वारा सराही गई मसान के लिए फेमस नीरज घायवान द्वारा निर्देशित, होमबाउंड का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा ने धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है.यह फिल्म बशारत पीर द्वारा 2020 में पब्लिश न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल पर बेस्ट है. फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों की कहानी है जो नेशनल पुलिस परीक्षा पास करने का प्रयास करते हैं. ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड ये फिल्म महत्वाकांक्षा, सोशल इनजस्टिस और दोस्ती की थीम पर बेस्ड है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण भारत बैकड्रॉप पर सेट की गई है.

View this post on Instagram A post shared by Homebound (@homeboundthefilm)

कई अवॉर्ड जीत चुकी है होमबाउंड

इस फिल्म का प्रीमियर 2025 के कान फिल्म समारोह में अन सर्टेन रिगार्ड कैटेगिरी में 21 मई, 2025 को हुआ था. होमबाउंड ने पहले ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (नीरज घायवान के लिए) का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है. अब देखने वाली बात होगी कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.