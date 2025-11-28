एक्सप्लोरर
December Hollywood Releases: दिसंबर में हॉलीवुड मचाएगा हाहाकार, 'अवतार 3' समेत थिएटर्स में रिलीज होंगी ये 7 फिल्में
December 2025 Hollywood Releases: साल 2025 जाते-जाते हॉलीवुड लवर्स को बड़ा तोहफा दे जाएगा. साल के आखिरी महीने दिसंबर में एक से बढ़कर एक हॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं.
दिसंबर के महीने में हॉलीवुड लवर्स की मौज होने वाली है. दरअसल साल के आखिरी महीने में हॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. इस लिस्ट में अवतार 3, एनाकोंडा, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2, 100 नाइट्स ऑफ हीरो और द हाउसमेड शामिल हैं. हम आपको इन सभी फिल्मों की रिलीज डेट बता रहे हैं.
1. फैकहम हॉल
- जिम ओ'हैनलॉन के डायरेक्शन में बनी फिल्म फैकहम हॉल एक पीरियड-कॉमेडी है.
- फैकहम हॉल में टॉम फेल्टन, डेमियन लुईस और थॉमसन मैकेंजी जैसे स्टार्स दिखाई देंगे.
- ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
2. 100 नाइट्स ऑफ अ हीरो
- 100 नाइट्स ऑफ अ हीरो भी 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.
- ये फिल्म इसाबेल ग्रीनबर्ग के ग्राफिक नॉवेल द वन हंड्रेड नाइट्स ऑफ हीरो पर बेस्ड है.
- 100 नाइट्स ऑफ अ हीरो को जूलिया जैकमैन ने डायरेक्ट किया है.
3. क्रिसमस करमा
- कॉमेडी-ड्रामा फिल्म क्रिसमस करमा 12 दिसंबर को थिएटर्स में आ रही है.
- गुरिंदर चड्ढा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कुणाल नैय्यर और लियो स्यूटर जैसे स्टार्स नजर आएंगे.
4. फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2
- फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 साल 2023 की फिल्म फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज का सीक्वल है.
- ये फिल्म सुपरहिट वीडियो गेम पर बेस्ड है जिसे एम्मा टैमी ने डायरेक्ट किया है.
- फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 भी 5 दिसंबर को ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.
5. अवतार- फायर एंड ऐश
- अवतार फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी किस्त के साथ बड़े पर्दे पर लौट रही है.
- अवतार- फायर एंड ऐश 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
- इस अपकमिंग एपिक साई-फाई थ्रिलर फिल्म को जेम्स केमरोन ने डायरेक्ट किया है.
6. एनाकोंडा
- एक्शन-कॉमेडी-हॉरर फिल्म एनाकोंडा क्रिसमस रिलीज के लिए तैयार है.
- टॉम गॉर्मिकैन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- एनाकोंडा में पॉल रुड और जैक ब्लैक लीड रोल में दिखाई देंगे.
7. द हाउसमेड
- द हाउसमेड एक साइकोलॉजिकल-थ्रिलर फिल्म है जिसे पॉल फेग ने डायरेक्ट किया है.
- ये फिल्म भी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
बॉलीवुड
'जूटोपिया' ने थिएटर्स में किया था कमाल, फिल्म से जुड़ी इन 5 बातों को जरूर जान लें
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
हिंदू एक्ट्र्रेसेस जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर की शादी, लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधे अजय देवगन के 'बेटे' भाविन , दुल्हन संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL