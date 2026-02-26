'स्क्रीम 7' से 'स्केरी मूवी 6' तक, इस साल थिएटर में आग लगाने आ रहीं हॉलीवुड की ये 5 फिल्में

साल 2026 सिनेमा लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग भरा रहने वाला है. हॉलीवुड की कुछ सबसे फेमस फैंचाइजी थिएटर में कमबैक कर रही हैं, जो पसंदीदा किरदारों, अधूरी कहानियों और फैन-फेवरेट उथल-पुथल को बड़े पर्दे पर लाकर एंटरटेनमेंट की फुल डोज देंगी. मास्क्ड स्लैशर किलर और हाई-फ़ैशन पावरहाउस से लेकर जबरदस्त फैमिली कॉमेडी और एनिमेटेड लेजेंड तक, शामिल हैं. चलिए यहां पांच फेमस हॉलीवुड फ़िल्मों पर एक नज़र डालते है जो 2026 में ज़ोरदार वापसी कर रही हैं.

स्क्रीम 7

स्क्रीम 7 के साथ घोस्टफेस वापस आ गया है. यह चैप्टर पर्सनल दांव, खतरनाक ट्विस्ट और ज़बरदस्त सस्पेंस से फुल होगा. बता दें कि स्क्रीम 7, 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

द डेविल वियर्स प्राडा 2

मिरांडा प्रीस्टली फिर से पावर में आ गई हैं. फैशन की दुनिया की सबसे डरावनी एडिटर एक बार फिर हाई-स्टेक एम्बिशन, शार्प डायलॉग और आइकॉनिक लुक्स के साथ वापस आ रही है. मेरिल स्ट्रीप और ऐनी हैथवे का आइकॉनिक सीक्वल द डेविल वियर्स प्राडा 2 सिनेमाघरों में 1 मई 2026 को रिलीज हो रहा है. इसे डेविड फ्रैंकल ने डायरेक्ट किया है.

स्केरी मूवी 6

स्केरी मूवी 6 में एक बार फिर हॉरर का तगड़ा डोज देखने को मिलेगा. पैरोडी फ़्रैंचाइज़ी वापसी कर रही है, जो मॉडर्न स्लैशर, थ्रिलर और पॉप कल्चर के मैडनेस पर बेस्ड है. आज की सबसे बड़ी हॉरर हिट्स पर आधारित है. इससे ज़बरदस्त गैग्स, ज़बरदस्त जंप स्केयर जोक्स और क्रूर सटायर की उम्मीद कर सकते हैं. इसे माइकल टिडेस ने डायरेक्ट किया है और से 12 जून, 2026 को रिलीज होगी.

‘SCARY MOVIE 6’ has wrapped filming



In theaters June 12, 2026 pic.twitter.com/bY5ED35Bbs — ScreenTime (@screentime) November 24, 2025

फॉकर इन लॉ

फॉकर इन लॉ सबके सब्र का टेस्ट लेने वापस आ गए हैं. इस अगले चैप्टर में और भी बड़े फैमिली क्लैश, डिनर टेबल पर अजीब ड्रामा और वैसी ही बड़ी गलतफहमियां होंगी, जिसने इस फ्रेंचाइजी को फैंस का फेवरेट बना दिया था. इस जॉन हैम्बर्ग ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 25 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.





टॉय स्टोरी 5

पिक्सर फ्रैंचाइजी एक नए चैप्टर, टॉय स्टोरी 5 के साथ कमबैक कर रही है है, जिसमें बताया गया है कि खिलौने टैबलेट और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरी टेक-ड्रिवन दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं. टॉय स्टोरी 4 के इमोशनल अलविदा के बाद, यह नया इंस्टॉलमेंट दिल, ह्यूमर और एक और भावुक कर देने वाला एडवेंचर का वादा करता है जो क्लासिक क्रू को फिर से मिलाता है और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है. इसे एंड्रयू स्टैंटन ने निर्देशित किया है और ये सिनेमाघरों में 19 जून, 2026 को रिलीज होगी.