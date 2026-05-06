इस हफ्ते थिएटर से ओटीटी तक पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 5 धांसू हिंदी फिल्में

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHindi Films This Week: इस हफ्ते थिएटर से OTT पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'दादी की शादी' से 'आखिरी सवाल' तक ये 5 धांसू हिंदी फिल्में

Hindi Films This Week: इस हफ्ते थिएटर से OTT पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'दादी की शादी' से 'आखिरी सवाल' तक ये 5 धांसू हिंदी फिल्में

Hindi Films Releasing This Week: इस हफ्ते ओटीटी से थिएटर तक में 5 नई हिंदी फिल्में रिलीज हो रही हैं. इनमें नीतू कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में भी शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 May 2026 10:23 AM (IST)
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मई 2026 का दूसरा हफ्ता काफी एंटरटेनमेंट से भरा रहने वाला है. दरअसल थिएटर से लेकर ओटीटी तक पर माइथोलॉजिकल ड्रामा,फैमिली कॉमेडी और थ्रिलर से भरी हिंदी फिलमें रिलीज हो रही हैं. इनमें नीतू कपूर से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय दत्त और यंग एक्ट्रेस पलक तिवारी तक, कई सितारे की मूवीज शामिल हैं तो चलिए यहां थिएटर से ओटीटी तक पर इस हफ्ते रिलीज हो रही 5 धांसू हिंदी फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट
‘कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट’, भगवान कृष्ण के जीवन को नए सिरे से प्रेजेंट करने वाली ट्राइलॉजी का पहला भाग है. यह वृंदावन छोड़ने की इमोशन यात्रा पर फोकस्ड है. इस माइथोलॉजिकल फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयना और सुष्मिता भट ने अहम रोल प्ले किया है और इसे हार्दिक गज्जर ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 7 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

 

 
 
 
 
 
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मैं एक्टर नहीं हूं
'मैं एक्टर नहीं हूं' फिल्म भारत के एक निराश अभिनेता की कहानी है, जो एक ऑनलाइन ऑडिशन के ज़रिए फ्रैंकफर्ट के एक रिटायर्ड बैंकर से मिलता है. फिल्म के बारे में और जानकारी देते हुए निर्माताओं ने लिखा, "नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सतरूपा इस ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें एक बैंकर दो देशों  भारत और जर्मनी के एक एक्टर से एक्टिंग सीखता है." फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सतरूपा ने अहम रोल प्ले किया है और इसे आदित्य कृपलानी ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

 

 
 
 
 
 
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दादी की शादी
दादी की शादी’ एक हल्की-फुल्की फैमिली फिल्म है, जो एक दादी की अचानक शादी की प्लानिंग के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर है. इसमें नीतू कपूर, कपिल शर्मा, रिद्धिमा कपूर साहनी और  सादिया खतीब ने अहम रोल प्ले किया है. इसके निर्देशक आशीष आर मोहन हैं. ये फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

 

 
 
 
 
 
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आखिरी सवाल
आखिरी सवाल सच्ची घटनाओं पर आधारित एक इंटेंस ड्रामा है. कैप्शन में, निर्माताओं ने लिखा, "6 दिसंबर 1992, एक सच, एक इल्ज़ाम." फिल्म में संजय दत्त, अमित साध और नमाशी चक्रवर्ती ने अहम रोल प्ले किया है. इसे अभिजीत मोहन वारंग ने निर्देशित किया है. ये फिल्म भी 8 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 5: 'राजा शिवाजी' ने मंगलवार को भी की धमाकेदार कमाई, जानें- 50 करोड़ी बनने से कितनी है दूर?

लुक्खे
लुक्खे एक स्लाइस ऑफ लाइफ म्यूजिकल ड्रामा है जो यंग लोगों के एक ग्रुप लाइफ और महत्वाकांक्षाओं की ओर ले जाती है. पंजाब में सेट की गई इस फिल्म से म्यूजिशियन /रैपर किंग ने एक्टिंग में डेब्यू किया है. फिल्म में किंग के अलावा राशि खन्ना, लक्षवीर सिंह सरन, पलक तिवारी, नकुल रोशन सहदेव, कृतिका भारद्वाज, शिवांकित परिहार, योगराज सिंह, आयशा रजा और आकर्ष खुराना हैं. इसे हिमांक गौड़ ने निर्देशित किया है और ये प्राइम वीडियो पर 8 मई, 2026 को रिलीज हो रही है.

 

 
 
 
 
 
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Published at : 06 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Aakhri Sawal Daadi Ki Shaadi Lukkhe Hindi Films This Week Main Actor Nahin Hoon
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