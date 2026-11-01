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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'या तो किसी और से शादी कर लो या मुझसे', हिना खान ने रॉकी को दिया था अल्टीमेटम

'या तो किसी और से शादी कर लो या मुझसे', हिना खान ने रॉकी को दिया था अल्टीमेटम

हिना खान और रॉकी की लव स्टोरी की शुरुआत 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर हुई थी, दोनों ने करीब 13-14 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन दोनों की शादी अचानक हुई थी. हिना ने अब इसका कारण बताया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 11:00 AM (IST)
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‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हिना खान ने ब्रेस्ट कैंसर से एक लंबी जंग लड़ी है. उन्होंने जून 2024 में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बीमारी के बारे में बताया था.

इस दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा फेज भी आया था जब वो अपने भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना कर रहीं थीं. तब उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर को शादी का अल्टीमेटम दे दिया था और बिना प्लानिंग के दोनों ने शादी कर ली थी.

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अल्टीमेटम के बाद रॉकी ने क्या कहा था

हिना खान ने सानिया मिर्जा के टॉक शो ‘सर्विंग इट अप’ में रॉकी जयसवाल के साथ अचानक शादी का फैसला लेने के बारे में बात की. उन्होंने बताया, ‘ये एक रेंडम डिसीजन था. हमने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी. मुझे नहीं लगता हम इसके लिए तैयार थे.’

इसके बाद उन्होंने लंबे रिलेशनशिप और अपनी सेहत का जिक्र करते हुए बताया कि सेहत की वजह से उन्हें नहीं पता था आगे क्या होने वाला है और उन्होंने रॉकी को अल्टीमेटम दे दिया था. उन्होंने कहा, ‘हम काफी लंबे समय से साथ में थे, 10 साल से भी ज्यादा, शायद 13-14 साल. मैं हेल्थ में जिस फेज से गुजर रही थी, मैंने रॉकी को कह दिया था या तो तुम मूव ऑन कर लो, किसी और से शादी कर लो, जिससे भी तुम चाहो, या फिर मुझसे शादी कर लो क्योंकि मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है.’ इसके बाद रॉकी तुरंत उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे.

या तो किसी और से शादी कर लो या मुझसे', हिना खान ने रॉकी को दिया था अल्टीमेटम

सिर्फ 15 मिनट में हुई थी दोनों की शादी?

जब सानिया ने उनसे पूछा क्या सचमुच आपकी शादी सिर्फ 15 मिनट में हुई थी, तब हिना ने कहा, ‘असल में उससे भी कम समय में.’ जब हिना से पूछा गया कि क्या उनका ये फैसला सिर्फ हेल्थ के कारण था तब उन्होंने कहा, ‘अगर उस तरह से देखूं तो ये फैसला अनिश्चितता की वजह से था क्योंकि मुझे पता नहीं था. ऐसा सबके साथ होता है, मुझे था कि चलो आगे बढ़ते हैं.’

हिना और रॉकी को अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं थी

हिना खान का मानना है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला. उन्होंने कहा, ‘हमारा रिश्ता शादी से डिफाइन नहीं होता. शादी के बिना या शादी के साथ, हमारे रिश्ते में कुछ नहीं बदला.’

उन्होंने बताया कि उन्हें तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती. उन्होंने कहा, ‘हमारी शादी को एक साल से ज्यादा हो गया है और हमें रात तक याद नहीं आया था कि हमारी एनिवर्सरी है. जब लोगों ने हमें विश किया तब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और विश किया. हम बहुत चिल और कूल हैं. हम डेट याद रखने वालों में से नहीं हैं.’ 

उन्होंने अपने फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी के पोस्ट में भी रिश्तेदारों को उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी याद दिलाने के लिए धन्यवाद कहा था. 

यहां देखें पोस्ट:

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Hina Khan
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