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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘वो वाकई बहुत शैतान हैं’, सलमान खान ने हिमानी शिवपुरी को गोद में उठाकर कर दिया था हैरान

‘वो वाकई बहुत शैतान हैं’, सलमान खान ने हिमानी शिवपुरी को गोद में उठाकर कर दिया था हैरान

‘हम आपके हैं कौन’ में सलमान खान और हिमानी शिवपुरी ने साथ काम किया था. अब हाल ही में हिमानी ने बताया कि एक सीन के दौरान सलमान ने उन्हें अचानक गोद में उठा लिया था, जो स्क्रिप्ट का पार्ट भी नहीं था.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 09:29 PM (IST)
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साल 1994 में रिलीज हुई सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था. फिल्म आज भी अपनी कहानी, गानों और किरदारों की वजह से लोगों के बीच खास जगह रखती है. इस फिल्म में हिमानी शिवपुरी डॉ. रजिया बेगम का रोल प्ले किया था. फिल्म में वो एक्टर सतीश शाह (जो डॉक्टर साहब बने थे) की पत्नी के रूप में नजर आई थीं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया है.  उन्होंने सलमान खान को लेकर भी बात की.

हिमानी शिवपुरी ने सलमान खान संग याद की पहली मुलाकात 
नेशन वन न्यूज को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने सलमान खान संग अपनी पहली मुलाकात याद की. उन्होंने कहा, 'सलमान खान सेट पर टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे. सलमान के दिल में अभी भी एक छोटा सा बच्चा है. क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार सलमान खान से मिली थी तब हम एक सीन शूट कर रहे थे.'

‘वो वाकई बहुत शैतान हैं’, सलमान खान ने हिमानी शिवपुरी को गोद में उठाकर कर दिया था हैरान

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फिल्म का जिक्र करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं फिल्म में सतीश शाह की वाइफ बनी थी. सूट के दौरान वो शेरो-शायरी कर रहे थे, तब सलमान आए और कहा कि गजल आपके साथ रहती है और आप शेर पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके पीछे भागी और उन्होंने अचानक मुझे  'चाची जान' कहकर गोद में उठा लिया. वो हमारे शॉट में भी नहीं था. वो सलमान का खुद का इंप्रोवाइजेशन था, फिर मैंने बदमाश करके रिएक्ट किया. वो मेरी पहली मुलाकात थी. उसके बाद मुझे पता चला की वो वाकई बहुत शैतान है. वो सेट पर शरारते तो करते थे.'

बता दें फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में अनुपम खेर, रेणुका शहाणे, आलोक नाथ और मोहनीश बहल  जैसे कई कलाकार नजर आए थे.

इन फिल्मों में सलमान और हिमानी ने साथ किया काम
वहीं, सलमान खान और हिमानी शिवपुरी ने 'हम आपके हैं कौन' के अलावा 'दुल्हन हम ले जाएंगे', 'हम साथ साथ हैं', 'जब प्यार किसी से होता है' और 'बीवी नंबर 1' जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:29 PM (IST)
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