गाने सुनने का क्रेज़ सालों से लोगों के बीच चला आ रहा है. कई लोग तो मूड के हिसाब से गाने सुनते हैं. जिसके लिए यूट्यूब सबसे अच्छा ज़रिया है. यूट्यूब पर वैसे तो बहुत कुछ अपलोड किया जाता है फिल्में, सीरियल, सीरीज, पर्सनल व्लॉग्स आदि, लेकिन गानों का जो क्रेज़ है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है. फिल्मी गाने, एल्बम के गाने या फिर कोई भजन ही क्यों ना हो उसे यूट्यूब पर खोजते हुए लोग आते हैं बस इसी तरह इन गानों के व्यूज़ भी बढ़ते जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस हिंदी गाने को मिले हैं? नहीं जानते होंगे ना, तो आइए हम आपको बताते हैं.



श्री हनुमान चालीसा

गुलशन कुमार की आवाज़ में टी-सीरीज़ की ओरिजिनल हनुमान चालीसा का इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है. हनुमान चालीसा को अब तक कई बार देखा जा चुका है और लगातार कई सालों से देखा ही जा रहा है. जिसके चलते इसके यूट्यूब पर 5 अरब व्यूज़ हो चुके हैं. जिसे देखकर लगता है कि 'हनुमान चालीसा' का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकता.





लहंगा

जस मानक का ये गाना 'लहंगा' भी ऑडियंस के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है. इस गाने को अब तक 1.8 अरब व्यूज़ मिल चुके हैं. गाने में जस मानक के साथ माहिरा शर्मा नज़र आ रही हैं. ये गाना एक लड़का और लड़की के बीच की बातचीत पर आधारित है, जिसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड से एक लहंगा दिलाने की ज़िद कर रही है.





52 गज का दामन

प्रांजल दाहिया का ये गाना तो हर शादी और महफिल की शान है. इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 1.7 अरब व्यूज़ मिल चुके हैं. इसके वीडियो को भी लोगों का बहुत प्यार मिलता है. ये गाना यूट्यूब पर साल 2020 में रिलीज़ हुआ था तब से लेकर अब तक ये लोगों का फेवरेट बना हुआ है.





वास्ते

ध्वनि भानुशाली की आवाज़ में इस गाने को भी दर्शकों का खूब सारा प्यार मिला है. इस गाने के अब तक 1.6 अरब व्यूज़ यूट्यूब पर हो चुके हैं. टी-सीरीज़ के बैनर तले बना ये गाना ध्वनि के साथ निखिल डिसूज़ा ने गाया है और तनिष्क बाग्ची इसमें म्यूज़िक दिया है.







ज़रूरी था

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गाना लोगों को खूब पसंद आता है. इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 1.6 अरब व्यूज़ मिल चुके हैं. गाने में कुशाल टंडन और गौहर खान नज़र आए थे.





राउडी बेबी

धनुष और साई पल्लवी की फिल्म 'मारी 2' का ये गाना राउडी बेबी भी बहुत पसंद किया जाता है. तभी तो यूट्यूब पर इस गाने के 1.6 अरब व्यूज़ हो चुके हैं. इस गाने में धनुष और साई पल्लवी की कैमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई थी. जिसके चलते इसे यूट्यूब पर बार-बार देखा जाता है. इस गाने को खुद धनुष ने सिंगर धी के साथ मिलकर गाया है.