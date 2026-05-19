हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटूटे दांत में दिखे गोविंदा, हीरो नंबर 1 का वीडियो वायरल, फैंस बोले- बीवी ने क्या हाल कर दिया है

टूटे दांत में दिखे गोविंदा, हीरो नंबर 1 का वीडियो वायरल, फैंस बोले- बीवी ने क्या हाल कर दिया है

गोविंदा इन दिनों अपने एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका एक दांत टूटा हुआ दिख रहा है. अब लोग इसपर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 19 May 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के हीरों नंबर 1 गोविंदा अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इसी बीच अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनका एक दांत टूटा नजर आया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया. कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ रहे हैं. 

टूटे दांत में दिखे गोविंदा
दरअसल, बीते दिन गोविंदा ने एक इवेंट में शिरकत की थी. जहां वो ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आए थे. इवेंट में गोविंदा ने जमकर डांस भी किया था. जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी बीच इवेंट से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें गोविंदा आराम से बैठे हुए दिख रहे हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है. इसी वीडियो में एक चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो था उनका टूटा हुआ दांत. वीडियो में एक्टर जोर से मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और उनका एक टूटा दांत भी नजर आ रहा है. 

ये भी पढ़ेंः 'इंडियाज गॉट लैटेंट 2' में पहुंचीं आलिया भट्ट और शरवरी? समय रैना के शो से लीक हुई फोटो

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

अब ये वीडियो इंटरनेट पर छा गया है. लोग इसपर रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैंन ने गोविंदा की तारीफ में लिखा, 'गोविंदा तो गोविंदा है.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'गोविंदा हीरों नंबर 1 है.' एक फैन ने लिखा, 'एक दांत ना होने पर भी कितना प्यारा लग रहा है.' वहीं एक ने इस बात को गोविंदा की पत्नी से जोड़ दिया. यूजर ने लिखा, 'बेचारे...बीवी ने क्या हाल कर दिया है.'

बता दें, इसी इवेंट से एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गोविंदा के बाउंसर और पैपराजी के बीच बहसबाजी देखने को मिली थी. दरअसल, गोविंदा के बाउंसर ने पैपराजी को रोकने के लिए उन पर हाथ लगा दिया, इस बात से पैपराजी भड़क गए. जिससे बाताचीत बिगड़ गई. इसी दौरान गोविंदा तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने आराम से सबको शांत करावाया. 

ये भी पढ़ेंः  मौनी रॉय से तलाक के बाद सूरज नांबियार ने शेयर की पहली पोस्ट, बंद किया कमेंट सेक्शन

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 19 May 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
टूटे दांत में दिखे गोविंदा, हीरो नंबर 1 का वीडियो वायरल, फैंस बोले- बीवी ने क्या हाल कर दिया है
टूटे दांत में दिखे गोविंदा, हीरो नंबर 1 का वीडियो वायरल, फैंस बोले- बीवी ने क्या हाल कर दिया है
बॉलीवुड
21 मई को रिलीज होगा बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' का धमाकेदार ट्रेलर, इस दिन थिएटर में मचाएंगे बवाल
21 मई को रिलीज होगा बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' का धमाकेदार ट्रेलर, इस दिन थिएटर में मचाएंगे बवाल
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office Collection: 32वें दिन 'भूत बंगला' का धमाल, 'भूल भुलैया 2' को पछाड़ा, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म
32वें दिन 'भूत बंगला' का धमाल, 'भूल भुलैया 2' को पछाड़ा, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Salman Khan के lonely post ने बढ़ाई fans की टेंशन, भाईजान बोले “मैं अकेला नहीं, बस me time enjoy करता हूं”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बिहार
राजपूतों का नेता बनना चाहते हैं आनंद मोहन? बिहार में क्षत्रिय का दबदबा कितना? समझिए यहां
राजपूतों का नेता बनना चाहते हैं आनंद मोहन? बिहार में क्षत्रिय का दबदबा कितना? समझिए यहां
बिजनेस
Explained: रोजाना 80 लाख बिक्री और 1.6 करोड़ कमाई! मुंबई की पहचान 'वड़ा पाव' का महंगा होना नॉर्मल क्यों नहीं? कितना बड़ा असर
रोज 80 लाख बिक्री और 1.6 करोड़ कमाई! मुंबई की पहचान 'वड़ा पाव' का महंगा होना नॉर्मल क्यों नहीं?
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
क्रिकेट
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, रोहित-विराट शामिल; श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
नौकरी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली 7 हजार से ज्यादा वैकेंसी, जानें कौन कर सकता अप्लाई?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली 7 हजार से ज्यादा वैकेंसी, जानें कौन कर सकता अप्लाई?
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget