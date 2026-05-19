टूटे दांत में दिखे गोविंदा, हीरो नंबर 1 का वीडियो वायरल, फैंस बोले- बीवी ने क्या हाल कर दिया है

बॉलीवुड के हीरों नंबर 1 गोविंदा अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इसी बीच अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनका एक दांत टूटा नजर आया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया. कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ रहे हैं.

टूटे दांत में दिखे गोविंदा

दरअसल, बीते दिन गोविंदा ने एक इवेंट में शिरकत की थी. जहां वो ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आए थे. इवेंट में गोविंदा ने जमकर डांस भी किया था. जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी बीच इवेंट से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें गोविंदा आराम से बैठे हुए दिख रहे हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है. इसी वीडियो में एक चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो था उनका टूटा हुआ दांत. वीडियो में एक्टर जोर से मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और उनका एक टूटा दांत भी नजर आ रहा है.

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अब ये वीडियो इंटरनेट पर छा गया है. लोग इसपर रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैंन ने गोविंदा की तारीफ में लिखा, 'गोविंदा तो गोविंदा है.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'गोविंदा हीरों नंबर 1 है.' एक फैन ने लिखा, 'एक दांत ना होने पर भी कितना प्यारा लग रहा है.' वहीं एक ने इस बात को गोविंदा की पत्नी से जोड़ दिया. यूजर ने लिखा, 'बेचारे...बीवी ने क्या हाल कर दिया है.'

बता दें, इसी इवेंट से एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गोविंदा के बाउंसर और पैपराजी के बीच बहसबाजी देखने को मिली थी. दरअसल, गोविंदा के बाउंसर ने पैपराजी को रोकने के लिए उन पर हाथ लगा दिया, इस बात से पैपराजी भड़क गए. जिससे बाताचीत बिगड़ गई. इसी दौरान गोविंदा तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने आराम से सबको शांत करावाया.

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