बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी 77 साल की उम्र में भी अपने डांस से लोगों का दिल जीत रही हैं. फिल्मों में अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाली हेमा मालिनी एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी हैं. अब एक बार फिर उन्होंने स्टेज पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

नवरात्रि के पहले दिन हेमा मालिनी ने अपना मशहूर बैले 'दुर्गा' पेश किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि वो खुद को धन्य महसूस कर रही हैं.

नवरात्रि के पहले दिन पेश किया 'दुर्गा' बैले

हेमा मालिनी ने 11 अक्टूबर को तेलंगाना के क्लासिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अग्रवाल समाज के 'अग्र दांडिया नवरात्रि समारोह' में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने अपने लोकप्रिय बैले 'दुर्गा' की प्रस्तुति दी. ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर भी आयोजित किया गया था.

हेमा मालिनी ने शेयर की तस्वीरें

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'पिछली शाम मैंने तेलंगाना के अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में परफॉर्म किया. ये महाराजा अग्रसेन जयंती का भी मौका था. नवरात्रि के पहले दिन अपना सबसे लोकप्रिय बैले 'दुर्गा' पेश करना मेरे लिए बेहद खास अनुभव था. मैं खुद को धन्य महसूस कर रही हूं.'

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भरतनाट्यम से है पुराना नाता

हेमा मालिनी जब भी स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, तो दर्शक उन्हें देखते रह जाते हैं. उनके शानदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशन हर किसी का दिल जीत लेते हैं. हेमा मालिनी को भरतनाट्यम का काफी शौक है. करीब दो साल पहले भी उन्होंने नवरात्रि के चौथे दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में दो घंटे का डांस ड्रामा पेश किया था. इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने डांस के जरिए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों को दर्शाया था.

डांस को भक्ति मानती हैं हेमा मालिनी

एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया था कि उनके पिता की सलाह पर उन्होंने डांस बैले की शुरुआत की थी. उनका पहला प्रोडक्शन 'मीरा' था, जिसे मशहूर कोरियोग्राफर भूषण लखंद्री ने तैयार किया था. इसके बाद उन्होंने 'रामायण' जैसे प्रोडक्शन भी किए.

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आखिरी बार इस फिल्म में आई थीं नजर

फिल्मों की बात करें तो हेमा मालिनी आखिरी बार साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'शिमला मिर्ची' में नजर आई थीं. हालांकि, फिल्मों से दूर रहने के बावजूद वो अक्सर चर्चा में रहती हैं. हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.