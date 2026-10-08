नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी’

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से भारतीय सिनेमा में शोक की लहर है. इस कड़ी में हेमा मालिनी, कमल हासन, चिरंजीवी, पवन सिंह और पवन कल्याण समेत कई कलाकारों ने नाना को श्रद्धांजलि दी और उनके अभिनय के साथ सामाजिक कामों को भी याद किया.

हेमा ने नाना को किया याद

अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, भारतीय फिल्म जगत ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया है, जिन्होंने अलग अभिनय प्रतिभा के दम पर अपने लिए खास जगह बनाई थी. उनको अभिनय की पाठशाला माना जाता था. उनके जाने से फिल्म जगत को बड़ी क्षति हुई है.

हेमा मालिनी ने नाना के किसानों और जरूरतमंद लोगों के लिए किए गए काम को भी याद किया. उन्होंने कहा, नाना 'नाम फाउंडेशन' के जरिए किसानों और वंचित लोगों की मदद के लिए लगातार काम करते रहे. उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में ऐसी फिल्मों की समृद्ध विरासत छोड़ी है, जिनमें अलग-अलग तरह के किरदारों में उनकी शानदार प्रतिभा देखने को मिलती है. मुझे उनकी फिल्में देखना और उनके किरदार निभाने का अलग-अलग-अंदाज बहुत पसंद था.

उन्होंने आगे कहा, नाना खुद भी यह बात कह चुके थे कि मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी. नाना सिनेमा के मजबूत स्तंभ थे. उनकी कमी फिल्म जगत को लंबे समय तक महसूस होगी.

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शत्रुघन सिन्हा ने जताया दुख

अभिनेता और पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद शत्रुघन सिन्हा ने एक्स पोस्ट में लिखा, नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. वह एक अच्छे एक्टर, जमीन से जुड़े इंसान और एक मशहूर थिएटर पर्सनैलिटी थे. वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार पॉपुलर स्टार में से एक थे. अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे और उन्होंने तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीते थे. इस मुश्किल समय में उनके परिवार, दोस्तों, समर्थकों और फैंस के लिए मेरी संवेदनाएं.

Deeply saddened by the passing away of veteran actor #NanaPatekar. An actor par excellence, rooted, a renowned theater personality too. One of the most brilliant popular actor/star the film industry has ever seen our own Nana Patekar. Known for his powerful performances having won 3 National film awards. Prayers of strength in these traumatic times for his family, friends, supporters & fans. 🕉️Shanti — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 8, 2026

जूही चावला ने साझा की यादें

अभिनेत्री जूही चावला मेहता भी नाना के साथ अपनी यादों को साझा किया. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, नाना पाटेकर के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. मुझे 'राजू बन गया जेंटलमैन' और 'गैंग' जैसी फिल्मों में उनके साथ काम करने का मौका मिला.

इसके अलावा, गणपति के मौके पर दादर स्थित नाना के घर जाने की यादें भी मेरे मन में ताजा हो गईं. वह हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे. वह हर किरदार में रंग, गहराई और सच्चाई भर देते थे.

Very sad to hear about Nana Patekar ji. From filming together in Raju Ban Gaya Gentleman and Gang, to visiting his home in Dadar for Ganpati, many little memories came back today. Rooted and original, he portrayed every character with so much colour, depth and authenticity. He will truly be missed for his iconic presence on the Indian screens. — Juhi Chawla Mehta (@iam_juhi) October 8, 2026

कमल हासन ने भी किया याद

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने भी नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने नाना के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''नाना पाटेकर के निधन की खबर बेचैन करने वाली थी.

उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था और वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते थे. पर्दे के अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों की मदद की और कारगिल युद्ध के दौरान सेवा दी. नाना के परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं है.

Heartbreaking news of Nana Patekar Ji’s passing. An extraordinary artist and an even greater human being. The man was a force of nature, and he uplifted the lives of those around him. Beyond the screen, his work helping farmers in Maharashtra and his volunteer service during the Kargil War spoke volumes about his deep sense of duty. My deepest condolences to his family and his legions of fans. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 8, 2026

चिरंजीवी ने बताई बड़ी कमी

तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने भी नाना को याद करते हुए लिखा, उनका जाना बेहद दुखद है. नाना की स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार थी. उन्होंने भारतीय सिनेमा पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा.

नाना का किसानों के प्रति खास लगाव था. वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे. उनकी कला और विरासत हमेशा याद रखी जाएगी.

Deeply saddened by the passing of the legendary #NanaPatekar. An extraordinary actor with a powerful screen presence and artistic journey uniquely his own that left an indelible mark on Indian cinema. Beyond the screen, his compassion for farmers and his service through his Foundation reflected his commitment to helping those in need. His legacy of art and humanity will always be remembered. My heartfelt condolences to his family, loved ones and admirers. May his soul rest in peace. Om Shanti 🙏 — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 8, 2026

पवन सिंह और पवन कल्याण ने दी श्रद्धांजलि

भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता पवन सिंह ने भी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, हिंदी सिनेमा के महान कलाकार एवं अपनी अद्भुत अभिनय प्रतिभा से करोड़ों दिलों में विशेष स्थान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि. उनका सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान सदैव याद किया जाएगा. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिवार, प्रियजनों एवं प्रशंसकों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.

हिंदी सिनेमा के महान कलाकार एवं अपनी अद्भुत अभिनय प्रतिभा से करोड़ों दिलों में विशेष स्थान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिवार, प्रियजनों एवं प्रशंसकों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति। 🙏 — Pawan Singh (@PawanSingh909) October 8, 2026

अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण ने भी नाना के निधन को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा, महान भारतीय एक्टर, नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले आर्टिस्ट और पद्म श्री से सम्मानित नाना पाटेकर का निधन बहुत दुखद है. चार दशक से ज्यादा लंबे सफर में नाना ने हास्य से लेकर भावनात्मक और गंभीर भूमिकाओं तक हर तरह के किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी. उनकी अभिनय शैली में गहराई और सच्चाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई.

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