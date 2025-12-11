बॉलीवुड के एक दिवंगत धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. इसके बाद एक्टर के लिए देओल फैमिली और हेमा मालिनी ने अपने-अपने घर पर प्रेयर मीट रखी थी. अब आज (11 नवंबर 2025) हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल ने धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में भी प्रेयर मीट का आयोजन किया है. इसमें कई दिग्गज हस्तियां पहुंच रही हैं और दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दे रही हैं.

हेमा मालिनी के साथ ईशा देओल और उनके एक्स हसबैंड भरत तख्तानी और अहाना देओल ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट होस्ट की. इस दौरान राजनीतिक जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने भी शिरकत की. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन तक धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

'वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे'

हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा- 'वो सबसे हंसमुख और मिलनसार थे. प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आपको अलग नहीं समझते थे. वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे. उनका यही स्वभाव सभी को भाता था. वो किसी भी वर्ग के लोग हो, बड़े-छोटे, अमीर-गरीब, अपना-पराया, सबके साथ बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात करते थे. धर्मेंद्र जी से मेरा जुड़ाव 57 साल का है. जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा फिल्में करने का मौका मिला. हम एक साथ 35 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनमें से 25 से ज्यादा हिट हुईं.'

अमित शाह ने धर्मेंद्र को किया याद

गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में एक्टर को श्रद्धांजलि दी. पीटीआई के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कहा- 'आज धर्मेंद्र जी की स्मृति में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, और हम सभी भारी मन से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए यहां मौजूद हैं. जब मैं पार्टी अध्यक्ष था और हेमा जी 2014 में मथुरा से चुनाव लड़ रही थीं, तब उन्होंने मुझे फोन किया था. उन्होंने कहा था कि अगर उनका भेजा हुआ पत्र हेमा जी तक पहुंच जाए तो उन्हें खुशी होगी. उनकी सेहत उन्हें धूल भरी सड़कों पर चलने या हेमा जी के लिए ऐसे माहौल में प्रचार करने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन फोन पर उन्होंने जो चिंता जाहिर की, वो सिर्फ फॉर्मैलिटी नहीं थी.'

VIDEO | Delhi: At the prayer meeting for late actor Dharmendra, Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) says, “Today, a prayer meeting has been organised in memory of Dharmendra ji, and we are all here with heavy hearts to pray for his eternal peace… When I was the party… pic.twitter.com/DA4wG8igRA — Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025

गृह मंत्री ने आगे कहा- 'मैं सचमुच महसूस कर सकता था कि हेमा जी की जीत को लेकर वे कितने परेशान थे. धर्मेंद्र जी को 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. 60 सालों का करियर बिना किसी दाग ​​के पूरा करना ये दिल है कि वो कितने पाक दिल के इंसान थे.'

रवि किशन को 'बीबा मुंडा' कहकर बुलाते थे धर्मेंद्र

रवि किशन ने भी दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनी की. उन्होंने कहा- 'हम उन्हें बहुत याद करेंगे. वो बेहद जिंदा दिल और सच्चे इंसान थे, हमेशा अपने निर्माताओं का साथ देते थे. ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी उन्होंने कभी फीस बढ़ाने की मांग नहीं की. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. वो मुझे प्यार से 'बीबा मुंडा' कहकर बुलाते थे और मुझे बहुत स्नेह देते थे... मेरी मदद करने के लिए उन्होंने 1993 में मेरे साथ एक फिल्म भी की थी, जिसका नाम था 'अग्नि मोर्चा'. वो एक महान व्यक्तित्व थे.'