हेमा मालिनी और ऐश्वर्या राय दोनों ही बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अपने–अपने जमाने में दोनों ही हसीनाओं ने फैंस को अपनी एक्टिंग स्किल्स और स्क्रीन प्रेजेंस से बहुत इंप्रेस किया. जहां अपनी खूबसूरती के वजह से हेमा मालिनी ने ड्रीम गर्ल का खिताब हासिल किया, वहीं ऐश्वर्या राय भी अपनी नशीली आंखों के वजह से बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गईं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या राय को अपनी ड्रीम गर्ल कहा था.

हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या राय को कहा 'मॉडर्न ड्रीम गर्ल'

पीटीआई संग अपने खास इंटरव्यू में लीजेंडरी एक्ट्रेस ने ऐश्वर्या राय को लेकर अपनी बात कही थी. उनका मानना था कि ऐश्वर्या राय मॉडर्न जमाने की ड्रीम गर्ल हैं. अपने इस खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, 'आज की सभी एक्ट्रेसेस किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं. हर एक लड़की सुंदर है. सभी ने अपना अलग मुकाम हासिल किया है खासकर ऐश्वर्या. मैं अपने इस ड्रीम गर्ल का टाइटल उन्हें देना चाहूंगी. ' अपने इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी के मिस वर्ल्ड की जमकर तारीफ की.



ऐश्वर्या के इस जेस्चर से इंप्रेस हुई थीं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी के हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए ऐश्वर्या राय के साथ इस दिलचस्प किस्से का खुलासा किया जब मिस वर्ल्ड ने उनके लिए अपना प्रोटेक्टिव नेचर दिखाया. लेजेंडरी एक्ट्रेस ने बताया कि 2017 में मुंबई में दादासाहब फाल्के अवॉर्ड्स ऑर्गनाइज किया गया था जहां ऐश्वर्या राय ने भी शिरकत की. सेरेमनी खत्म होने के बाद हेमा मालिनी अपनी गाड़ी का वेट कर रही थीं जिसे ड्राइवर ने थोड़ी दूर पार्क किया था जिसे आने में थोड़ा टाइम लगता. तब तक ऐश्वर्या राय उनके साथ ही खड़ी रहीं और उन्होंने लेजेंडरी एक्ट्रेस से कहा कि, 'आपकी गाड़ी आने दो उसके बाद मैं चली जाऊंगी.'



लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प था. जब फैंस ने हेमा मालिनी को देखा तो वो उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाने के लिए उतावले हो गए और लोगों का जबरदस्त हुजूम ड्रीम गर्ल की ओर बढ़ चला था. इस दौरान ऐश्वर्या राय का प्रोटेक्टिव नेचर देखा गया जहां उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इस भीड़ में कही हेमा मालिनी को किसी तरह की चोट ना पहुंचे. ऐश्वर्या राय के इसी नेचर और जेस्चर को देखते हुए लेजेंडरी एक्ट्रेस काफी इंप्रेस हो गई थीं. इस किस्से को सुनाते हुए अपने इंटरव्यू में उन्होंने मिस वर्ल्ड की खूब सराहना की थी.