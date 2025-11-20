हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादीशुदा शख्स के साथ की शादी, सड़क पर रोती मिली बच्ची को लिया गोद, ऐसी जिंदगी जीती हैं सलमान खान की सौतेली मां हेलेन

Birthday Special: हेलेन बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. उनकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है. 21 नवंबर को वो अपना 87वां जन्मदिन मनाएंगी. जानें उनके बारे में सब कुछ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 07:05 PM (IST)
हेलेन बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में आइटम सॉन्ग का ट्रेंड शुरू किया था. अपने करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. प्रोफेशनल लाइफ में तो उन्हें खूब कामयाबी मिली लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ा. जन्मदिन के मौके पर जानें उनसे जुड़ी हर एक डिटेल. 

कैसा रहा हेलेन का शुरआती जीवन?
बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड शुरू करने वाली हसीना हेलेन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ. बचपन से ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा. लेजेंडरी एक्ट्रेस का पूरा नाम हेलेन एन रिचर्डसन खान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए और जापानी कब्जे से बचने के लिए उन्हें कई जगह पर भटकना पड़ा और फाइनली उनका परिवार असम पहुंचा. फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कई मुश्किलों का बाद एक्ट्रेस अपनी मां संग कोलकाता में सेटल हुए.
शादीशुदा शख्स के साथ की शादी, सड़क पर रोती मिली बच्ची को लिया गोद, ऐसी जिंदगी जीती हैं सलमान खान की सौतेली मां हेलेन

19 साल की उम्र में मिला बड़ा ब्रेक
कोलकाता में सेटल हो कर उनकी मां बतौर नर्स काम करने लगीं. एक फैमिली फ्रेंड ने उन्हें काम दिलाने में मदद की. उन्होंने फिल्म 'शबिस्तान' और 'आवारा' में बतौर ग्रुप डांसर अपने करियर की शुरुआत की. लेकिन 19 की उम्र में हेलेन को उनका बड़ा ब्रेक मिला और फिल्म 'हावड़ा ब्रिज' के गाने 'मेरा नाम चिन चिन चू' से उन्हें तगड़ी पॉपुलैरिटी मिली. इसके बाद 60 से लेकर 70 के जमाने में हेलेन ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया.
शादीशुदा शख्स के साथ की शादी, सड़क पर रोती मिली बच्ची को लिया गोद, ऐसी जिंदगी जीती हैं सलमान खान की सौतेली मां हेलेन

शादीशुदा जिंदगी में आई कई मुश्किलें 
हेलेन ने 1957 में पहली शादी फिल्म डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा से की. 27 साल बड़े शख्स संग शादी करने के बाद उन्हें बहुत दुख का सामना करना पड़ा. तलाक के बाद पॉपुलर राइटर सलीम खान ने मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली खूब सपोर्ट किया. सलमान खान के पिता ने उन्हें फिर से काम दिलाने में मदद की और धीरे–धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए. 1981 में दोनों ने एक दूसरे संग निकाह कर लिया. सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरक यानी सलमा इस बात से काफी आहत हुईं. इतना ही नहीं सलमान, अरबाज और सुहैल के मन में भी उनके पिता के लिए काफी गुस्सा था. लेकिन धीरे–धीरे हालात ठीक हो गए. अब पूरी फैमिली साथ में मिलकर रहती है.


शादीशुदा शख्स के साथ की शादी, सड़क पर रोती मिली बच्ची को लिया गोद, ऐसी जिंदगी जीती हैं सलमान खान की सौतेली मां हेलेन

सड़क पर रोती हुई बच्ची को लिया था गोद
इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अर्पिता खान सलीम खान और हेलेन की गोद ली हुई बच्ची है. दोनों ने उस समय अर्पिता को गोद लिया जब मुंबई में एक सड़क दुर्घटना में उनके सगी मां की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो उस वक्त अर्पिता अपने मां के शव के पास बैठकर रो रही थी और तभी बॉलीवुड के इस मशहूर कपल ने गोद लिया गया और आज अर्पिता खान परिवार की लाडली हैं. 

फिल्मों से दूर परिवार के साथ समय बिताती हैं हेलेन
हेलेन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. 60 और 70 के दशक में ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी जिसमें हेलेन ने अपने डांस नंबर्स से दर्शकों को इंप्रेस ना किया हो. एक समय बाद तो उन्हें बॉलीवुड की मोम की गुड़िया कहा जाने लगा. 2012 में फिल्म हीरोइन में उन्हें कैमियो रोल में देखा गया और इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया. अब लेजेंडरी एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ ही ज्यादातर समय बिताती हैं.

Published at : 20 Nov 2025 07:05 PM (IST)
