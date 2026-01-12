'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई 'हीरामंडी' एक्टर की फिल्म

'हीरामंडी' सीरीज में मशहूर अभिनेता ताहा शाह अब नई अचीव्मेंट के साथ सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'पारो: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी' को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (2026) की कंटेंशन लिस्ट में जगह मिल गई है. इसकी जानकारी खुद ताहा शाह ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी. उन्होंने शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर कीं.

संजय लीला भंसाली की सीरीज 'हीरामंडी' के बाद ताहा शाह की ये फिल्म सामाजिक मुद्दे पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चर्चा बटोर रही है. ऑस्कर की ये कंटेंशन लिस्ट फिल्म के लिए पहला बड़ा कदम है. ताहा शाह ने बताया कि ये फिल्म दुल्हन खरीद-फरोख्त (ब्राइड स्लेवरी) जैसी सामाजिक बुराई पर आधारित है. साथ ही, उन महिलाओं की दर्दनाक कहानी को भी पेश करती है, जिन्हें अगवा कर बेचा जाता है और कई लोगों के साथ गुलामी की जिंदगी जीने को भी मजबूर होती हैं.

'मेरा दिल खुशी से भर गया है'

ताहा शाह ने 'पारो: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी' की शूटिंग की तस्वीरों के साथ लिखा- 'मेरा दिल खुशी से भर गया है, क्योंकि मेरी फिल्म पारो: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स की कंटेंशन लिस्ट में शामिल हो गई है. ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि उन आवाजों का प्रतिनिधित्व है, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है. ये एक ऐसी कहानी है, जिसे सरहदों से परे देखा और सुना जाना चाहिए. मैं पूरी टीम और उन सभी लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने इस सफर पर भरोसा किया. उम्मीद है कि ये पहचान मीनिंगफुल सिनेमा के लिए नए दरवाजे खोलेगी, जो संवेदना, जागरूकता और बदलाव को इंस्पायर करे.

ताहा ने आगे लिखा- 'दुल्हन प्रथा में होने वाले शोषण पर बनी यह फिल्म दुनियाभर में लोगों के दिलों को छू रही है. अलग-अलग देशों में हुई स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों की नम आंखें और प्यार भरे मैसेज इस सफर को मेरे दिल के बहुत करीब बना देते हैं.'