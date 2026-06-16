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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो हेयर पैच लगाते हैं...' सुनीता ने मजाक-मजाक में खोल दी पति गोविंदा की पोल

'वो हेयर पैच लगाते हैं...' सुनीता ने मजाक-मजाक में खोल दी पति गोविंदा की पोल

Sunita On Govinda Hair Patch: सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा को लेकर मजाक-मजाक में एक बड़ा खुलासा किया है. उनके मुताबिक गोविंदा के बाल नेचुरल नहीं हैं.

Reported By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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Sunita Ahuja On Govinda Hair: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर आए दिन फिल्मी गलियारों में चर्चा होती रहती है. लंबे वक्त से दोनों की निजी जिंदगी चर्चा का विषय बनी हुई है. दोनों के तलाक को लेकर भी बीच में काफी खबरें आई थीं, हालांकि दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है. इस तरह की खबरों के बीच भी सुनीता अपने पति की खूब तारीफ करती है. एक बार फिर से उन्होंने गोविंदा की तारीफ की है, हालांकि इस दौरान मजाक-मजाक में सुनीता ने गोविंदा के बालों की पोल भी खोल दी.

नकली हैं गोविंदा के बाल

62 साल के हो चुके गोविंदा को लेकर उनकी पत्नी सुनीता ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल सुनीता ने बताया है कि उनके पति के बाल नकली हैं. गोविंदा के सिर पर नेचुरल हेयर नहीं हैं. है, बल्कि 'हीरो नंबर 1' हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं.

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हाल ही में सुनीता आहूजा ने Mashable को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार गोविंदा से मिली थी तो वो बहुत हैंडसम थे और उनके बाल पूरी तरह से नेचुरल थे. आगे अभिनेता की पत्नी ने हंसते हुए कहा, 'गोविंदा आज भी हैंडसम हैं, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तब उनके बाल ओरिजिनल थे. अब वो हेयर पैच लगाते हैं.'

सुनीता बोलीं- हीरोइनें भी करती हैं हेयर पैच का इस्तेमाल

सुनीता ने आगे स्पष्ट किया कि वो हेयर पैच के इस्तेमाल को नकारात्मक या मजाकिया तौर पर नहीं देखती हैं. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हेयर पैच के बारे में बात करना गलत है. इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं. सिर्फ हीरो ही नहीं, बल्कि कई हीरोइनें भी अलग-अलग तरह के हेयर एक्सटेंशन और हेयर पैच का इस्तेमाल करती हैं. ये आज के दौर में काफी नॉर्मल चीज है.'

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दो बच्चों के पैरेंट्स हैं सुनीता-गोविंदा

सुनीता और गोविंदा ने साल 1987 में शादी की थी. वहीं अब इस कपल के दो बच्चे हैं. कपल की बेटी का नाम नर्मदा आहूजा हैं जो फिल्मी दुनिया में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं, लेकिन सफल नहीं रहीं. वहीं गोविंदा और सुनीता के बेटे यशवर्धन आहूजा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
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