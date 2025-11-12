बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए. वहीं एक्टर की हेल्थ के बारे में ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर और उनकी फैमिली भी अपडेट जारी कर चुकी है. फिलहाल धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं. दिग्गज अभिनेता का आगे का इलाज अब घर से ही जारी रहेगा.

वहीं बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक, निर्माता और धर्मेंद्र के कजिन गुड्डू धनोआ एक्टर से मिलने के लिए बुधवार को उनके घर पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने एक्टर का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट भी दिया.

गुड्डू धनोआ ने बताया कैसी है अब धर्मेंद्र की हालत?

गुड्डू धनोआ ने धर्मेंद्र के घर से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत कर एक्टर की हेल्थ कंडीशन के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि एक्टर अब पहले से बहुत ठीक है और उनकी रिकवरी अच्छे से हो रही है. उनके ट्रीटमेंट को लेकर सवाल करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. बता दें कि धर्मेंद्र को भले ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनका आगे का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा. एक्टर के इलाज के लिए घर पर ही सारी सुविधाएं की गई हैं और ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को उनके घर जाते भी देखा गया.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: After meeting veteran actor Dharmendra at his residence, film producer-director Guddu Dhanoa says, "All I can say is that he is fine. His condition is improving..."



Dharmendra was discharged from Breach Candy Hospital today and was brought to his… pic.twitter.com/exWnIi7Jpn — ANI (@ANI) November 12, 2025

डॉक्टरों ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर क्या कहा?

इससे पहले आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीक समदानी और डॉ. राजीव शर्मा ने एक्टर का हेल्थ अपडेट मीडिया के साथ शेयर किया था. उन्होंने बताया कि "धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना इलाज जारी रखेंगे. सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, यहां से वे पूरी तरीके से ठीक होकर गए हैं. उनके घर पर भी इलाज का प्रॉपर इंतजाम कर दिया गया है."

वहीं डॉ. राजीव शर्मा ने जनता से अपील की है कि परिवार और धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर गलत खबरें न फैलाई जाएं.

धर्मेंद्र के घर के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा

धर्मेंद्र के परिवार के सारे सदस्य एक्टर के साथ मौजूद हैं और अब उनके घर के बाहर भी फैंस का जमावड़ा देखने को मिल रहा है. एक्टर के घर के बाहर फैंस उनकी झलक देखने के लिए बेताब हैं।