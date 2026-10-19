'बड़ा अपराध किया है तो सजा भी मिले', टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले शूटर रेहान के पिता का बयान

मुंबई के जुहू में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब हरियाणा के सोनीपत तक इस मामले की चर्चा तेज हो गई है. पुलिस ने इस मामले में कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो हरियाणा के सोनीपत और एक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपियों में सोनीपत के देवडू गांव से ताल्लुक रखने वाले कथित शार्प शूटर रेहान को लेकर अब उसके परिवार से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं.

परिवार के मुताबिक, रेहान ने नौवीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. बताया जा रहा है कि वो पहले भी अवैध हथियार रखने के मामले में जेल जा चुका है. जेल से छूटने के बाद रेहान वेल्डिंग का काम करने लगा था.

टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले शूटर रेहान के पिता का बयान

रेहान के पिता रिशुद्दीन अंसारी ने बताया कि उनका बेटा पिछले 12 सालों से उनके साथ नहीं रहता था. वो अपनी मां के साथ अपनी मौसी के पास रहता था. पिता ने बताया कि कुछ समय पहले जब बातचीत हुई थी, तब पता चला था कि वो गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम कर रहा है. पिता के मुताबिक, उन्हें आज ही ये जानकारी मिली है कि उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है और उसने एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की है. पिता का कहना है कि उनके बेटे को बहला-फुसलाकर अपराध की इस काली दुनिया में उतारा गया है. लेकिन साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि बेटे ने अपराध बहुत बड़ा किया है, इसलिए उसे कानूनन सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए.

#WATCH | Kota, Rajasthan: Three accused, including a minor, have been apprehended by Kota Police in connection with the firing on Bollywood actor Tiger Shroff SP Tejaswani Gautam said the accused, Rehan alias Sukka of Haryana, Hritik Kurmi alias Roshan of Bihar, and a minor, will be handed over to Mumbai Police. — ANI (@ANI) October 19, 2026

#मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में हरियाणा के #सोनीपत के रहने वाले एक युवक रेहान के पिता का बयान आया सामने,उनका कहना रेहान कई साल से हमारे से अलग रह रहा है #TigerShroff https://t.co/nSAAX6aeOT — Sahil Rukhaya (@Sahilrukhaya7) October 19, 2026

मौसी अफसाना के अनुसार, परिवार ने रेहान को पहले दर्ज मुकदमे का हवाला देते हुए कई बार समझाया था कि वो अपराध की दुनिया से दूर रहे और सीधे रास्ते पर चलकर अपने काम पर ध्यान दे. लेकिन परिवार की इस लगातार समझाइश के बावजूद अब उसकी गिरफ्तारी सीधे तौर पर टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में हुई है.

Sonipat, Haryana: Afsaana, aunt of Rehan, one of the three accused arrested in connection with the firing incident involving actor Tiger Shroff, says, “It has been around seven to eight years. My sister works at a company... Rehan had told us that he was going to work as a welder in Gurugram... He left school last year after failing to continue his studies. We had advised him several times to stay away from such activities, and he said he would focus on his work... We came to know that Rehan had been arrested, but we do not know the details of the case or where he was picked up from. His next court date is on the 31st..." — IANS (@ians_india) October 19, 2026

वहीं, आसपास के लोगों का कहना है कि रेहान का रहन-सहन बेहद सामान्य था. हालांकि, मौसी अफसाना ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया. उनका कहना है कि उन्हें रेहान की गिरफ्तारी और मुंबई में हुई इस पूरी फायरिंग की विस्तृत जानकारी नहीं है.