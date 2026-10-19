Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बड़ा अपराध किया है तो सजा भी मिले', टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले शूटर रेहान के पिता का बयान

'बड़ा अपराध किया है तो सजा भी मिले', टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले शूटर रेहान के पिता का बयान

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सोनीपत के देवडू गांव से जुड़े शार्प शूटर रेहान का नाम भी सामने आया है.गिरफ्तारी के बाद रेहान के पिता का बयान सामने आया.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 19 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के जुहू में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब हरियाणा के सोनीपत तक इस मामले की चर्चा तेज हो गई है. पुलिस ने इस मामले में कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो हरियाणा के सोनीपत और एक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपियों में सोनीपत के देवडू गांव से ताल्लुक रखने वाले कथित शार्प शूटर रेहान को लेकर अब उसके परिवार से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं.

परिवार के मुताबिक, रेहान ने नौवीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. बताया जा रहा है कि वो  पहले भी अवैध हथियार रखने के मामले में जेल जा चुका है. जेल से छूटने के बाद रेहान वेल्डिंग का काम करने लगा था.

टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले शूटर रेहान के पिता का बयान
रेहान के पिता रिशुद्दीन अंसारी ने बताया कि उनका बेटा पिछले 12 सालों से उनके साथ नहीं रहता था. वो अपनी मां के साथ अपनी मौसी के पास रहता था. पिता ने बताया कि कुछ समय पहले जब बातचीत हुई थी, तब पता चला था कि वो गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम कर रहा है. पिता के मुताबिक, उन्हें आज ही ये जानकारी मिली है कि उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है और उसने एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की है. पिता का कहना है कि उनके बेटे को बहला-फुसलाकर अपराध की इस काली दुनिया में उतारा गया है. लेकिन साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि बेटे ने अपराध बहुत बड़ा किया है, इसलिए उसे कानूनन सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए.

मौसी अफसाना के अनुसार, परिवार ने रेहान को पहले दर्ज मुकदमे का हवाला देते हुए कई बार समझाया था कि वो अपराध की दुनिया से दूर रहे और सीधे रास्ते पर चलकर अपने काम पर ध्यान दे. लेकिन परिवार की इस लगातार समझाइश के बावजूद अब उसकी गिरफ्तारी सीधे तौर पर टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में हुई है.

वहीं, आसपास के लोगों का कहना है कि रेहान का रहन-सहन बेहद सामान्य था. हालांकि, मौसी अफसाना ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया. उनका कहना है कि उन्हें रेहान की गिरफ्तारी और मुंबई में हुई इस पूरी फायरिंग की विस्तृत जानकारी नहीं है.

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
बॉलीवुड
जो भी होने वाला है वो होगा...' लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों पर बोले थे सलमान खान
जो भी होने वाला है वो होगा...' लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों पर बोले थे सलमान खान
बॉलीवुड
250 करोड़ का साम्राज्य, सिर्फ फिल्मों से नहीं, इन 4 बड़े बिजनेस से करोड़ों कमाते हैं टाइगर श्रॉफ
250 करोड़ के मालिक हैं टाइगर श्रॉफ, जानिए कहां-कहां से होती है तगड़ी कमाई?
बॉलीवुड
'सलमान खान माफी मांगें', लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई का बयान
'सलमान खान माफी मांगें', लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई का बयान
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget