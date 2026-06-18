हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदो सुपरस्टार्स फेल, चुपचाप नोट छाप रही ये हॉरर फिल्म, 6 दिनों में ही वसूल डाला 90% से ज्यादा बजट

दो सुपरस्टार्स फेल, चुपचाप नोट छाप रही ये हॉरर फिल्म, 6 दिनों में ही वसूल डाला 90% से ज्यादा बजट

Haunted 3D Echoes Of The Past Box Office Day 6: विक्रम भट्ट निर्देशित हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3 डी बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इस मूवी ने दो सुपरस्टार्स की फिल्मों को मात दे दी है.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

12 जून को सिनेमाघरों में कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’ और मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’ के साथ मिमोह चक्रवर्ती की 'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' भी रिलीज हुई थी. दिलचस्प बात ये है कि ये हॉरर फिल्म दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों पर भारी पड़ रही है. अच्छी शुरुआत और जबरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद ये वीकडेज में भी कमाल की कमाई कर रही है. इसी के साथ इसने महज 6 दिनों में अपने बजट का 98 फीसदी से ज्यादा वसूल कर लिया है. चलिए यहां 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' के छठे दिन यानी बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' ने छठे दिन कितनी की कमाई?
'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर सफल होने की राह पर है. विक्रम भट्ट की इस फ़िल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है फिर भी, ये कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' और दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' से ज़्यादा कमाई करने में कामयाब रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो  सैकनिल्क  की रिपोर्ट के मुताबिक  इस हॉरर ड्रामा ने अपनी रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 4 हजार180 शो में 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही, भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 14.75 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 17.31 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office: आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?

'हॉन्टेड 3D'100 फीसदी लागत वसूलने से कितनी दूर?
खबरों के मुताबिक, 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' की लागत सिर्फ 15 करोड़ रुपये है और रिलीज के 6 दिनों में ये 24.75 करोड़ नेट कमाई कर चुकी है. यानी, सिर्फ़ 6 दिनों में इसने अपने बजट का 98.33% हिस्सा वसूल कर लिया है अपनी पूरी लागत वसूलने और सेफ़ ज़ोन में आने के लिए इसे बस 25 करोड़ और कमाने हैं, जो आज यानी सातवें दिन पूरे हो जाएंगे. 100% लागत वसूलने के बाद, फ़िल्म मुनाफ़ा कमाना शुरू कर देगी और इसी के साथ भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 'प्लस' फिल्म का दर्जा हासिल कर लेगी.

फिल्म के बारे में
'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' के डायरेक्टर विक्रम भट्ट हैं और इसे आनंद पंडित और राकेश जुनेजा ने प्रोड्यूस किया है, रूपा पंडित, राहुल वी दुबे, दिलीप एस. जायसवाल, संजय रमेश सिंह और मनीष भूषण मिश्रा इसके को-प्रोड्यूसर हैं. यह फ़िल्म 12 जून को रिलीज़ हुई थी.

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

और पढ़ें
Published at : 18 Jun 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Manoj Bajpayee Vikram Bhatt BOX OFFICE COLLECTION Haunted 3D Echoes Of The Past
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Peddi BO Day 14: दो हफ्ते बाद भी अपना बजट वसूल नहीं पाई राम चरण की 'पेद्दी' , 14वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
दो हफ्ते बाद भी अपना बजट वसूल नहीं पाई राम चरण की 'पेद्दी' , 14वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
बॉलीवुड
दो सुपरस्टार्स फेल, चुपचाप नोट छाप रही ये हॉरर फिल्म, 6 दिनों में ही वसूल डाला 90% से ज्यादा बजट
दो सुपरस्टार्स फेल, चुपचाप नोट छाप रही ये हॉरर फिल्म, 6 दिनों में ही वसूल डाला 90% से ज्यादा बजट
बॉलीवुड
'कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता चल रही है...' '370 रुपये बिरयानी' कॉन्ट्रोवर्सी पर फूटा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का गुस्सा
'कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता...' '370 रुपये बिरयानी' विवाद पर फूटा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का गुस्सा
बॉलीवुड
मुंबई के इस पॉश इलाके में शिफ्ट हुईं प्रीति जिंटा, हर महीने देंगी 6 लाख किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनकर घूम जाएगा सिर
हर महीने 6 लाख किराया... मुंबई के बांद्रा में प्रीति जिंटा का लिया नया घर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दिए इतने लाख
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मुंबई के इस पॉश इलाके में शिफ्ट हुईं प्रीति जिंटा, हर महीने देंगी 6 लाख किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनकर घूम जाएगा सिर
हर महीने 6 लाख किराया... मुंबई के बांद्रा में प्रीति जिंटा का लिया नया घर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दिए इतने लाख
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ऑटो
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
ABP NEWS
स्कॉर्पियो गंगा में कैसे तैरने लगी? वीडियो में लोग मज़ाक कर रहे हैं।
स्कॉर्पियो गंगा में कैसे तैरने लगी? वीडियो में लोग मज़ाक कर रहे हैं।
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Embed widget