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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को 4 बदमाशों ने मारी 14 गोली, मौत

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को 4 बदमाशों ने मारी 14 गोली, मौत

 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या कर दी गई. उन्हें 4 बदमाशों ने 14 गोली मारी. अंकित बलियान जिम से बाहर आ रहे थे, जब उन पर हमला हुआ था.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 26 Aug 2026 08:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शामली के मोहल्ला नाला पटरी पर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को 4 बदमाशों ने 14 गोली मारी. इस हमले में अंकित बालियान की मौत हो गई. चार बदमाशों ने पैदल आकर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को गोलियों से भुन दिया. अंकित जिम करके बाहर गाड़ी में बैठे थे, जब उन्हें गोली मारी गई. पुलिस मौके पर जांच में जुटी.

खबरें हैं कि अंकित जिया पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे. अंकित की हत्या के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है.

कौन थे अंकित?
अंकित शामली के रहने वाले हैं. उनका गांव बंती खेड़ा है. वो कई सालों से सोनीपत-रोहतक में रह रहे थे. अंकित हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. उनके गानों को पसंद किया जाता है. उनका सबसे पॉपुलर सॉन्ग 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' है. अंकित सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं. उनके नाम से कई फैन पेज भी चलाए जाते हैं.
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को 4 बदमाशों ने मारी 14 गोली, मौत

Published at : 26 Aug 2026 08:03 PM (IST)
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