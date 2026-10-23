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हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म 'सिला' की रिलीज डेट अनाउंस, मेकर्स ने जारी किया पोस्टर
एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सिला' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया है.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे अपकमिंग फिल्म 'सिला' में नजर आने वाले हैं. 23 अक्टूबर को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है.
फिल्म 5 फरवरी 2027 में थिएटर्स ने रिलीज होगी.
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