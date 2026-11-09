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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड4 फिल्मों में सिमटा अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन का करियर, एक्टर बनने से पहले करते थे ये काम

4 फिल्मों में सिमटा अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन का करियर, एक्टर बनने से पहले करते थे ये काम

बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर के बेटे और अभिनेता हर्षवर्धन कपूर आज अपना 36वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. हर्षवर्धन ने 10 साल पहले अपना एक्टिंग डेब्यू किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर ने अपने एक्टिंग करियर में खूब नाम कमाया है. 70 के दशक के अंत में शुरू हुआ उनका एक्टिंग करियर आज तक जारी है. 80 और 90 के दशक में उन्होंने बतौर लीड एक्टर एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दीं, जबकि आज भी वो हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं. हालांकि वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और एक्टर हर्षवर्धन कपूर का एक्टिंग करियर सिर्फ 4 फिल्मों में सिमटकर रह गया. उन्हें अपने करियर में सफलता और लोकप्रियता हासिल नहीं हुई.

असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी किया काम

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अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. हर्षवर्धन का जन्म अनिल कपूर और सुनीता कपूर के घर 9 नवंबर 1990 को मुंबई में हुआ था. पिता की राह पर चलते हुए हर्षवर्धन ने भी बॉलीवुड में काम किया. हालांकि एक्टर बनने से पहले वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे. अभिनेता ने ये काम फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' (2015) के लिए किया था. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में लीड रोल में रणबीर कपूर नजर आए थे.

2016 में किया एक्टिंग डेब्यू

हर्षवर्धन ने अपने अभिनय करियर का आगाज दस साल पहले यानी साल 2016 में किया था. उनके एक्टिंग करियर की पहली फिल्म 'मिर्जया' थी. इस मूवी को राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्टर किया था जिसमें हर्षवर्धन के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस सैयामी खेर नजर आई थीं. हालांकि मिर्जया बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.

4 फिल्मों में ही सिमट गया हर्षवर्धन का करियर 

हर्षवर्धन कपूर की दूसरी फिल्म 'भावेश जोशी सुपरहीरो' थी. साल 2018 में आई इस एक्शन ड्रामा फिल्म में उनके साथ आशीष वर्मा, निशिकांत कामत और श्रेया सभरवाल जैसे कलाकार नजर आए थे. लेकिन, विक्रमादित्य मोटवानी के डायरेक्शन में बनी ये मूवी भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई. हालांकि हर्षवर्धन के अभिनय को काफी तारीफें मिली थीं.

हर्षवर्धन कपूर को आगे अपने पिता की फिल्म 'एके वर्सेस एके' में देखा गया था. इसके बाद वो एक बार फिर से पिता अनिल कपूर के साथ साल 2022 की फिल्म 'थार' में भी नजर आए. वहीं एक्टर ने वेब सीरीज 'रे' में भी काम किया था. हालांकि कुल मिलाकर वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाए.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
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