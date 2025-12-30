न्यू ईयर से पहले गर्लफ्रेंड माहिका संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, शेयर की क्यूट फोटो
Hardik Pandya-Maheika Sharma: हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज शेयर करते है. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर पोस्ट शेयर की है जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. वो नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद अब एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले क्रिकेटर ने माहिका संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया. हार्दिक अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं, हाल ही में उन्होंने एक एक बार माहिका संग क्यूट फोटो शेयर की है.
हार्दिक पांड्या ने शेयर किया पोस्ट
हार्दिक और माहिका सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोज के जरिए फैन्स का दिल जीतते रहते हैं. वहीं न्यू ईयर से पहले हार्दिक पांड्या ने हाल ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका संग क्यूट पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों साथ में बेहद अच्छे दिख रहे हैं. फैंस उनकी इस रोमांटिक पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
कौन हैं माहिका शर्मा?
बता दें, दिल्ली की रहने वाली माहिका शर्मा सिर्फ 24 साल की हैं और अपने करियर के दम पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई नेवी चिल्ड्रन स्कूल से की और बाद में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाया. वो इंडियन रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं और ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर ऑरलैंडो वॉन ऐनसिडेल की Into the Dusk में भी काम किया है.
View this post on Instagram
माहिका कई बड़े ब्रांड्स जैसे तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो के विज्ञापनों में भी काम कर चुकी है. फैशन की दुनिया में भी उन्होंने अपना नाम बनाया है. वो अनीता डोंगरे, रितु कुमार, तरुण तहलियानी, मनीष मल्होत्रा और अमित अग्रवाल जैसे डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं. 2024 में उन्हें इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज) का खिताब मिला, वहीं Elle मैगजीन ने उन्हें मॉडल ऑफ द सीजन का खिताब दिया था.
