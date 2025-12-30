न्यू ईयर से पहले गर्लफ्रेंड माहिका संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, शेयर की क्यूट फोटो

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. वो नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद अब एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले क्रिकेटर ने माहिका संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया. हार्दिक अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं, हाल ही में उन्होंने एक एक बार माहिका संग क्यूट फोटो शेयर की है.

हार्दिक पांड्या ने शेयर किया पोस्ट

हार्दिक और माहिका सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोज के जरिए फैन्स का दिल जीतते रहते हैं. वहीं न्यू ईयर से पहले हार्दिक पांड्या ने हाल ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका संग क्यूट पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों साथ में बेहद अच्छे दिख रहे हैं. फैंस उनकी इस रोमांटिक पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.





बता दें, हार्दिक और माहिका के रिलेशनशिप की अफवाहें सितंबर 2025 से शुरू हुईं, जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना शुरू किया. इसके बाद 10 अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार दोनों को साथ देखे जाने के बाद उनका रिश्ता पब्लिक हो गया. हार्दिक ने अपने बर्थडे पर माहिका के साथ तस्वीरें शेयर कर इसे ऑफिशियल रूप से कन्फर्म किया.