भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने छोटी दिवाली का त्योहार अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य के साथ खास अंदाज में मनाया. तीनों ने सादगी के साथ पूजा-अर्चना की. इस दौरान तीनों भक्ति में लीन नजर आए. पूजा के बाद अगस्त्य ने अपने पिता हार्दिक और उनकी पार्टनर माहिका के माथे पर तिलक लगाया.

माहिका शर्मा ने गाई आरती, हार्दिक पांड्या ने उतारी भगवान की आरती

हार्दिक पांड्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें तीनों अपने घर के मंदिर में पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान माहिका 'ओम जय जगदीश हरे' आरती गाती दिख रही हैं, वहीं हार्दिक भगवान की आरती उतारते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने घर के मंदिर को लाइट्स से सजाया हुआ है. वीडियो में बेटे अगस्त्य की झलक भी देखने को मिल रही है.

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अगस्त्य ने हार्दिक और माहिका के माथे पर लगाया तिलक

हार्दिक पांड्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो फोटो भी शेयर की हैं, जिसमें उनके बेटे अगस्त्य हार्दिक और माहिका के माथे पर तिलक लगाते नजर आ रहे हैं. तीनों की बॉन्डिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है. इस दौरान हार्दिक और अगस्त्य मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

हार्दिक, माहिका और अगस्त्य का दिखा ट्रेडिशनल लुक

छोटी दिवाली के मौके पर हार्दिक, माहिका और अगस्त्य तीनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. हार्दिक ने टील ग्रीन रंग का सिल्क कुर्ता पहना था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे. वहीं माहिका डार्क ग्रीन सूट और क्रीम रंग के दुपट्टे में नजर आईं. उन्होंने गोल्डन झुमकों और चूड़ियों के साथ अपना लुक पूरा किया. दूसरी ओर, अगस्त्य पेस्टल ग्रीन कुर्ते में बेहद प्यारे लग रहे थे. तीनों का ये ट्रेडिशनल अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या के बेटे हैं अगस्त्य

हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी. दोनों ने 1 जनवरी 2020 को सगाई की थी और 31 मई 2020 को शादी के बंधन में बंध गए थे. इसी साल 30 जुलाई को उनके घर बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. इसके बाद 14 फरवरी 2023 को दोनों ने उदयपुर में ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों से दोबारा शादी की.

हालांकि, शादी के करीब चार साल बाद 18 जुलाई 2024 को हार्दिक और नताशा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर अलग होने का ऐलान कर दिया. नताशा से अलग होने के बाद साल 2025 में हार्दिक का नाम मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ जुड़ने लगा. अब दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं. फैंस को भी उनकी शादी का इंतजार है.