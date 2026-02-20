इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. वो इन दिनों गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. हाल ही में 19 फरवरी को हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का बर्थडे सेलिब्रेट किया है. माहिका के 25वें बर्थडे पर हार्दिक ने एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो माहिका शर्मा के साथ बेहद खुश दिख रहे हैं.
हार्दिक ने शेयर किया खास पोस्ट
हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर माहिका शर्मा के बर्थडे पर जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें माहिका और हार्दिक साथ में हंसते हैं, फिर गले लगते हैं. इसके बाद हाथ पकड़ते हैं और साथ में बैठे नजर आते हैं. इस दौरान बैकग्राउंड में फायरवर्क हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए हार्दिक ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस. थैंक्यू 25 साल पहले इस दुनिया में आने के लिए, आप काफी शानदार इंसान हो. आई लव यू.' हार्दिक के इस पोस्ट पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका ने कमेंट करते हुए लिखा, 'तुम इस साल के सबसे बेस्ट गिफ्ट हो.'
हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का 25वां बर्थडे खास बना दिया. उन्होंने 25 सरप्राइज दिए, जिनमें लाल और गुलाबी गुलाबों के बुके और लग्जरी गिफ्ट्स शामिल थे. माहिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसकी झलक दिखाई और हार्दिक को धन्यवाद देते हुए लिखा कि वह अपने बर्थडे के हर सरप्राइज का आनंद ले रही हैं.
वहीं माहिका शर्मा ने एक और फोटो पोस्ट की हैं. जिसमें हार्दिक दोनों हाथों में बुके पकड़े हुए पोज दे रहे है. फैंस उनकी इस तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं.
बता दें, हार्दिक ने 2020 में सर्बिया की मॉडल नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी. दोनों का एक बेटा अगस्त्य भी है, लेकिन ये शादी चार साल बाद 2024 में टूट गई. दोनों का तलाक हो गया था. नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद हार्दिक ने 2025 में माहिका के साथ रिलेशनशिप कन्फर्म किया था. हाल में दोनों कई जगह स्पॉट भी किए गए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान माहिका हार्दिक का सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंच रही हैं. कई बार वेकेशन पर भी साथ दिखे हैं.