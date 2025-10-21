हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग

माहिका शर्मा संग हार्दिक ने मनाया बर्थडे

बता दें कि हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक माहिका के साथ अपना 32वां जन्मदिन मनाते जनर आए थे. जिसकी झलक खुद मॉडल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की. माहिका शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह खूबसूरत पिंक ड्रेस में नजर आईं. उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें हार्दिक पांड्या को क्राउन, केक और इमोजी के साथ टैग किया था.

10 अक्टूबर को हार्दिक और माहिका का मुंबई एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हुआ था. इसके कुछ ही समय बाद हार्दिक पांड्या ने भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें वह माहिका के साथ बीच पर नजर आए थे. दोनों बेहद रिलैक्स और खुश दिखाई दे रहे थे, जैसे वे अपने साथ बिताए शांत पलों का लुत्फ उठा रहे हों.

माहिका शर्मा के बारें में

माहिका शर्मा, जो हार्दिक से सात साल छोटी हैं, इंडियन फैशन सर्किट की जानी-मानी मॉडल हैं. वह ELLE और Grazia जैसी टॉप मैगज़ीन के कवर पर नजर आ चुकी हैं और इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुकी हैं. माहिका ने Tanishq, Vivo और Uniqlo जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के लिए कैंपेन किए हैं. उन्हें अक्सर तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे जैसे मशहूर डिजाइनर्स के आउटफिट्स में देखा जाता है.