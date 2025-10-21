हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग

Hardik Pandya -Mahieka Sharma: दिवाली पर क्रिकेटर हार्दिक पंड्या एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ आए नजर. दोनों साथ में ट्विनिंग भी की और अब उनका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने नए रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया, जिससे महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया. एक्स वाइफ नताशा स्टैंकोविक से अलग होने के दो साल बाद, हार्दिक ने यह कन्फर्म किया कि वह अब मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं.

दिवाली के मौके पर साथ आए नजर
सोमवार को दिवाली के मौके पर यह कपल एक साथ नजर आया. दोनों ने लाल रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ट्विनिंग की थी. स्टार्स से सजी दिवाली पार्टी से बाहर निकलते समय जब हार्दिक और माहिका को साथ क्लिक किया गया, तो सोशल मीडिया पर उनकी जोड़ी और फेस्टिव लुक की खूब चर्चा होने लगी.

माहिका रेड कलर के सलवार सूट में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने इसे ब्लैक लेगिंग्स और व्हाईट सैंडल्स के साथ पेयर किया था, जिससे उनका लुक सिंपल होते हुए भी फेस्टिव जैसा ग्लो दे रहा था. वहीं, हार्दिक ने भी माहिका के लुक को बखूबी कॉम्प्लिमेंट किया. उन्होंने रेड कुर्ता, ब्लैक ट्राउजर्स और लोफर्स पहने थे. अपने सिग्नेचर स्टाइल में उन्होंने डार्क सनग्लासेस और गोल्ड एक्सेसरीज के साथ लुक को कंप्लीट किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

 
कपल की केमिस्ट्री और मैचिंग आउटफिट्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. फैंस ने कमेंट सेक्शन में दोनों को “क्रिकेट और बॉलीवुड का नया पावर कपल” कहना शुरू कर दिया. दिवाली सेलिब्रेशन से सामने आई दोनों की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

माहिका शर्मा संग हार्दिक ने मनाया बर्थडे
बता दें कि हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक माहिका के साथ अपना 32वां जन्मदिन मनाते जनर आए थे. जिसकी झलक खुद मॉडल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की. माहिका शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह खूबसूरत पिंक ड्रेस में नजर आईं. उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें हार्दिक पांड्या को क्राउन, केक और इमोजी के साथ टैग किया था.

10 अक्टूबर को हार्दिक और माहिका का मुंबई एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हुआ था. इसके कुछ ही समय बाद हार्दिक पांड्या ने भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें वह माहिका के साथ बीच पर नजर आए थे. दोनों बेहद रिलैक्स और खुश दिखाई दे रहे थे, जैसे वे अपने साथ बिताए शांत पलों का लुत्फ उठा रहे हों.

माहिका शर्मा के बारें में
माहिका शर्मा, जो हार्दिक से सात साल छोटी हैं, इंडियन फैशन सर्किट की जानी-मानी मॉडल हैं. वह ELLE और Grazia जैसी टॉप मैगज़ीन के कवर पर नजर आ चुकी हैं और इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुकी हैं. माहिका ने Tanishq, Vivo और Uniqlo जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के लिए कैंपेन किए हैं. उन्हें अक्सर तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे जैसे मशहूर डिजाइनर्स के आउटफिट्स में देखा जाता है.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
'एक दीवाने की दीवानियत' का फर्स्ट रिव्यू, कैसी है हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म?
'एक दीवाने की दीवानियत' का फर्स्ट रिव्यू, कैसी है हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म?
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
'एक दीवाने की दीवानियत' का फर्स्ट रिव्यू, कैसी है हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म?
'एक दीवाने की दीवानियत' का फर्स्ट रिव्यू, कैसी है हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म?
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
जनरल नॉलेज
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
यूटिलिटी
Cash Transaction Rule: एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget