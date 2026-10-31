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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘कृष्णावतारम’ के बाद हार्दिक गज्जर का बड़ा ऐलान, पर्दे पर लाएंगे दो अनसुनी कहानियां

‘कृष्णावतारम’ के बाद हार्दिक गज्जर का बड़ा ऐलान, पर्दे पर लाएंगे दो अनसुनी कहानियां

‘कृष्णावतारम’ के बाद निर्देशक हार्दिक गज्जर ने दो और प्रोजेक्ट्स का एलान किया है. उन्होंने फिल्म बनाने के लिए दो ऐसी कहानियों को चुना है, जिन्हें फिल्म के जरिए पर्दे पर नहीं दिखाया गया है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 31 Oct 2026 08:51 PM (IST)
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‘कृष्णावतारम’ के बाद हार्दिक गज्जर ने अब एक बार फिर भारतीय इतिहास और धर्म से जुडी कहानी को पर्दे पर उतारने का एलान कर दिया है. उनकी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास दम-खम नहीं दिखा पाई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में नेट 39.33 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं दुनियाभर में लगभग 45.79 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे.

इसके बावजूद हार्दिक गज्जर ने इतिहास पर आधारित फिल्म बनाने का फैसला लिया है. उनके नए प्रोजेक्ट्स में ‘ताना-रीरी’ और ‘अजेय अभिमन्यु’ शामिल है.

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क्या है ‘ताना-रीरी’ की कहानी?

ताना-रीरी की कहानी के बार में कम लोग जानते हैं. यह गुजरात की दो जुड़वा बहनों की कहानी है, जो संगीत साधिकाएं थीं. लोककथाओं के अनुसार उनकी कहानी मुगल शासक अकबर और उनके संगीतकार तानसेन से भी जुड़ती है.

फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है. इसमें दोनों बहनें एक भव्य किले के दरवाजे से अंदर जाती दिखाई दे रही हैं. पोस्टर से फिल्म के ऐतिहासिक माहौल और भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

 
 
 
 
 
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वीर रस से पूर्ण होगी ‘अजेय अभिमन्यु’

‘अजेय अभिमन्यु की महाभारत’ नाम से ही साफ है कि इस फिल्म में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शौर्य गाथा देखने को मिलेगी. अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था, जिस वजह से महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी.

अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर छल से मारा गया था. दुर्योधन और शकुनी ने कायरता से उनकी हत्या की थी. ऐसे में एक से बढ़कर एक योद्धाओं से लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके कारण फिल्म के नाम में अजेय शब्द का इस्तेमाल किया गया है. अजेय का मतलब होता है, जिससे कोई जीत न सके.

इस फिल्म का पहला पोस्टर सामने आने के बाद से फैंस काफी उत्साहित हैं. कोई उनकी कहानी के विषय की च्वाइस को बढ़िया बता रहा है, तो कुछ फैंस जल्द से जल्द टीजर रिलीज करने की मांग कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होंगी ये दोनों फिल्में

दोनों फिल्मों को अथश्रीकथा मोशन पिक्चर्स एलएलपी प्रोड्यूस कर रही है. रिलीज की बात करें तो 'ताना-रीरी' अक्टूबर 2027 में सिनेमाघरों में आएगी. वहीं 'अजय अभिमन्यु की महाभारत' जून 2028 में रिलीज होगी. हालांकि, फिलहाल दोनों फिल्मों की बाकी स्टारकास्ट और शूटिंग से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 31 Oct 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Ajay Abhimanyu
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