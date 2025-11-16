8 साल में इमरान हाशमी की लगातार 7वीं फिल्म हुई फ्लॉप, बजट का आधा भी नहीं कमा पाई 'हक'

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी पिछले 13 सालों से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं. पिछले 8 सालों में एक्टर की 7 फिल्में रिलीज हुईं और सभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं. हाल ही में इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' थिएटर्स में रिलीज हुई थी लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई. इसी के साथ एक्टर के खाते में एक और फ्लॉप फिल्म जुड़ गई है.

इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. शाह बानो केस पर बनी इस फिल्म का बजट 40 से 42 करोड़ रुपए था.

लेकिन 10 दिन में 'हक' अपनी लागत का आधा भी नहीं वसूल पाई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 16.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

इस हफ्ते सिनेमाघरों में कई नई फिल्में रिलीज हुई हैं, ऐसे में 'हक' का कलेक्शन ज्यादा स्लो हो गया है और ये बजट निकालती नजर नहीं आ रही है.

बॉक्स ऑफिस के फॉर्मूले के मुताबिक किसी भी फिल्म को हिट कहलाने के लिए बजट से दोगुना कलेक्शन करना पड़ता है.

'हक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दिन कलेक्शन Day 1 1.75 करोड़ Day 2 3.35 करोड़ Day 3 3.85 करोड़ Day 4 1.05 करोड़ Day 5 1.75 करोड़ Day 6 1.15 करोड़ Day 7 1.10 करोड़ Day 8 0.65 करोड़ Day 9 1.10 करोड़ Day 10 0.92 करोड़ कुल कलेक्शन 16.67 करोड़

13 साल से नहीं दी हिट, 8 साल से लगातार दे रहे फ्लॉप

इमरान हाशमी ने आखिरी हिट फिल्म साल 2011 में दी थी जो कि द डर्टी पिक्चर है. इसके बाद 2012 में उनकी फिल्म जन्नत 2 आई जो एवरेज रही. इसके बाद उनकी फिल्में 'शंघाई', 'रश', 'एक थी डायन', 'घनचक्कर', 'राजा नटवरलाल', 'उंगली', 'मिस्टर एक्स', 'हमारी अधूरी कहानी', 'अजहर' और 'राज रीबूट' फ्लॉप रहीं. 'व्हाई चीट इंडिया', 'द बॉडी', 'मुंबई सागा', 'चेहरे', 'सेल्फी', और 'ग्राउंड जीरो' भी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही. सिर्फ 'राज 3' (2012) सेमी हिट रही और 'बादशाहो' (2017) एवरेज साबित हुई.

'हक' स्टार कास्ट

'हक' को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम लीड रोल में हैं. इसके अलावा वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा और दानिश हुसैन अहम किरदार में नजर आए हैं.