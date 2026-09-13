ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' के आगे दम नहीं दिखा पा रही 'मिर्जापुर द मूवी', जानें 3 बजे तक का कलेक्शन

'हनुमान अंश' के आगे दम नहीं दिखा पा रही 'मिर्जापुर द मूवी', जानें 3 बजे तक का कलेक्शन

Hanuman Ansh Vs Mirzapur the Movie BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' के आगे 'मिर्जापुर द मूवी' दम खम नहीं दिखा पा रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं दोनों फिल्मों ने संडे को कितनी कमाई की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Sep 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों जबरदस्त क्लैश देखने के लिए मिल रहा है. 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है. लेकिन 'हनुमान अंश' सबसे ज्यादा कमाई कर रही है और इसके आगे किसी का भी पत्ता नहीं खिसक रहा है. 'मिर्जापुर' भी अपना दम नहीं दिखा पा रही है. संडे वीकेंड का भी फायदा 'हनुमान अंश' भरपूर उठा रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं रविवार को दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है.

'हनुमान अंश' डे-38 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. हालांकि, फिल्म की शुरुआत काफी धीमी रही थी और उसने पहले दिन 10 लाख का बिजनेस किया था. जबकि ये सिलसिला दो हफ्तों तक चला था तीसरे हफ्ते से इसकी कमाई बढ़नी शुरू हुई थी और अब ये 6वें हफ्ते में भी धुआंधार प्रदर्शन कर रही है. 
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 1.08 करोड़ का बिजनेस किया था.
- फिल्म ने दूसरे हफ्ते 40 लाख कमाए थे तो तीसरे हफ्ते 10.40 करोड़ का कारोबार किया था.
- मूवी ने चौथे हफ्ते 61 करोड़ और पांचवे हफ्ते 90.25 करोड़ कमाए थे.

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-38 5.82 करोड़ (3 बजे तक) 50.0%
टोटल कलेक्शन 197.95 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'हनुमान अंश' के बवंडर के बीच तमिल फिल्म ने कमाया 320%  प्रॉफिट, जानें कलेक्शन

'मिर्जापुर द मूवी' का डे-10 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस अच्छा खासा बिजनेस कर रही है. जबकि हिट फ्रेंचाइजी होने का फायदा फिल्म को पहले दिन से ही मिला. ये प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' की फिल्म वर्जन है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 25.75 करोड़ का कारोबार किया था.
- जिसके बाद फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 148.45 करोड़ रहा था.
- फिल्म ने दूसरे वीक में 8वें दिन 9.50 करोड़ और 9वें दिन 13.50 करोड़ का बिजनेस किया था.
- जबकि फिल्म दसवें दिन भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है.

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-10 2.88 करोड़ (3 बजे तक) 29.0%
टोटल कलेक्शन 174.33 करोड़  

यह भी पढ़ें: इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट

'मिर्जापुर द मूवी' बनी 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म (नेट)

इसके साथ ही 'मिर्जापुर द मूवी' ने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है. इसकी एंट्री 2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में हो चुकी है. इसने 'धमाल 4' (177.92 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है और अब पांचवे नंबर पर काबिज हो गई है. इसमें नंबर 1 पर 'धुरंधर 2', फिर 'बॉर्डर 2' और तीसरे नंबर पर 'हनुमान अंश', चौथे पर 'भूत बंगला' का नाम शामिल है.

'हनुमान अंश' बनी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म (नेट)

वहीं, 'हनुमान अंश' अब 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसने 'भूत बंगला' (199.23 करोड़) की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. इसमें नंबर 1 पर 'धुरंधर 2' (1186.32 करोड़) और 'बॉर्डर 2' (362.76 करोड़) का नाम शामिल है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये मेरी गलती है...', पिता के बिना बड़ी हुईं मसाबा, मां नीना गुप्ता ने मांगी माफी
'ये मेरी गलती है...', पिता के बिना बड़ी हुईं मसाबा, मां नीना गुप्ता ने मांगी माफी
बॉलीवुड
शहनाज गिल को नहीं है फिल्म ‘100%’ के न बनने का दुख, एक्ट्रेस ने बताई वजह
शहनाज गिल को नहीं है फिल्म ‘100%’ के न बनने का दुख, एक्ट्रेस ने बताई वजह
बॉलीवुड
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
बॉलीवुड
दूसरी बार मां बनने वाली हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें फोटो
शाहरुख खान की ये हीरोइन 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के एक्टिंग ड्रामे ने चौंकाया!
SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स समिट समापन की ओर, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
LIVE: ब्रिक्स समिट समापन की ओर, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
बॉलीवुड
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
क्रिकेट
महिला एशिया कप: आज बदले की बारी, श्रीलंका को रौंद चैंपियन बनेगा भारत
आज बदले की बारी, श्रीलंका को रौंद चैंपियन बनेगा भारत
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
हेल्थ
आपकी मुस्कान बता सकती है ओरल हेल्थ का हाल, इसे कैसे ठीक करें?
आपकी मुस्कान बता सकती है ओरल हेल्थ का हाल, इसे कैसे ठीक करें?
शिक्षा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका आनंद, जिनकों BSP की कमान सौंपेंगी मायावती?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका आनंद, जिनकों BSP की कमान सौंपेंगी मायावती?
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
Embed widget