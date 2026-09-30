नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. इस फिल्म ने तीसरे हफ्ते से ऐसी रफ्तार पकड़ी की 8वें हफ्ते में भी ये करोड़ों कमा रही है.फिल्म की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बीच एक दिल छू लेने वाली खबर आ रही है. दरअसल 'हनुमान अंश' में 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाकर फेमस हुए नेत्रहीन सिंगर जल्द ही दुनिया देख सकेंगे. दरअसल फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सुनील लोधी के इलाज कराने का बीड़ा उठाया है.

हनुमान अंश की प्रोड्यूसर कराएंगी सुनील लोधी का इलाज

दैनिक भास्कर से बातचीत में अनुप्रिया ने बताया कि जब सुनील मुंबई आएंगे, तो एक आई स्पेशलिस्ट उनकी जांच करेंगे और उम्मीद है कि नवंबर में उनका इलाज शुरू हो जाएगा. हालांकि, अभी तक अस्पताल और इलाज की पूरी प्रक्रिया तय नहीं हुई है. बता दें कि सुनील लोधी बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं. अनुप्रिया ने बताया कि जब सुनील पिछली बार मुंबई आए थे, तब उन्होंने एक आई स्पेशलिस्ट के साथ उनका अपॉइंटमेंट भी लिया था, लेकिन जांच नहीं हो पाई थी.

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‘प्यार को महसूस ही नहीं देखें भी’

सुनील लोधी बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अनुप्रिया ने बताया कि सुनील से बातचीत के दौरान वह उनके विचारों और आस्था से बहुत प्रभावित हुईं. उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद, सुनील अपनी सफलता और ज़िंदगी में मिले प्यार का श्रेय हनुमान जी को देते हैं. अनुप्रिया ने कहा, "जब मैं सुनील भैया से बात करती हूं, तो मुझे लगता है कि लोगों में बहुत निराशा होती है. कभी-कभी वे भगवान से भी कहते हैं, 'आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरे ख़िलाफ हैं.' लेकिन जब भी मैं सुनील भैया से बात करती हूँ, तो वह हमेशा सारा श्रेय महाराज जी, हनुमान जी को देते हैं. " अनुप्रिया ने कहा, "वह बचपन से ही दृष्टिबाधित और अंधे रहे हैं. मैं चाहती थी कि अगर वह प्यार को महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें प्यार को देखने का भी मौका मिलना चाहिए."

एमपी सीएम ने भी सुनील लोधी की मदद का दिया था भरोसा

अनुप्रिया से पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस महीने की शुरुआत में सुनील लोधी से मुलाकात के बाद उनके इलाज में मदद का भरोसा दिया था. लोधी ने 4 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाक़ात की, जहां उन्होंने अपना मशहूर भजन सुनाया. मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया और कहा कि उनकी पढ़ाई और आंखों के इलाज के लिए मदद दी जाएगी.

सुनील लोधी मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के रहने वाले हैं और जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं. इसके बावजूद, उन्होंने संगीत को अपनाया और बुंदेली लोक गायक के तौर पर अपनी पहचान बनाई.'हनुमान अंश' फ़िल्म का गाना 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' काफ़ी मशहूर हुआ, जिससे उनकी आवाज़ बहुत से लोगों तक पहुंची. इस फ़िल्म की सफलता ने लोधी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. उनके संगीत के साथ-साथ उनके निजी सफर पर भी लोगों का काफी ध्यान गया है.