Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' के नेत्रहीन सिंगर अब देख सकेंगे दुनिया! 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर ने इलाज का उठाया जिम्मा

'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' के नेत्रहीन सिंगर अब देख सकेंगे दुनिया! 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर ने इलाज का उठाया जिम्मा

 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने के सिंगर नेत्रहीन सुनील लोधी की मदद के लिए 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर आगे आई हैं. उन्होंने सुनील लोधी की आंखों का इलाज कराने का फैसला किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 30 Sep 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. इस फिल्म ने तीसरे हफ्ते से ऐसी रफ्तार पकड़ी की 8वें हफ्ते में भी ये करोड़ों कमा रही है.फिल्म की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बीच एक दिल छू लेने वाली खबर आ रही है. दरअसल  'हनुमान अंश' में  'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाकर फेमस हुए नेत्रहीन सिंगर जल्द ही दुनिया देख सकेंगे. दरअसल फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सुनील लोधी के इलाज कराने का बीड़ा उठाया है.

हनुमान अंश की प्रोड्यूसर कराएंगी सुनील लोधी का इलाज
दैनिक भास्कर से बातचीत में अनुप्रिया ने बताया कि जब सुनील मुंबई आएंगे, तो एक आई स्पेशलिस्ट उनकी जांच करेंगे और उम्मीद है कि नवंबर में उनका इलाज शुरू हो जाएगा. हालांकि, अभी तक अस्पताल और इलाज की पूरी प्रक्रिया तय नहीं हुई है. बता दें कि सुनील लोधी बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं. अनुप्रिया ने बताया कि जब सुनील पिछली बार मुंबई आए थे, तब उन्होंने एक आई स्पेशलिस्ट के साथ उनका अपॉइंटमेंट भी लिया था, लेकिन जांच नहीं हो पाई थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम, जानें- 'मिर्जापुर'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम
बॉलीवुड
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन नानी के करियर का बन गया इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की इस बहू को शाहरुख ने दी थी ट्रेनिंग, मिथुन की रहीं हीरोइन, अब बन चुकीं ट्रैवल व्लॉगर
धर्मेंद्र की इस बहू को शाहरुख ने दी थी ट्रेनिंग, मिथुन की रहीं हीरोइन, अब हैं ट्रैवल व्लॉगर
बॉलीवुड
IT रेड के बीच बिगड़ी वाशु भगनानी की तबीयत, लंदन के अस्पताल में भर्ती हैं रकुल प्रीत सिंह के ससुर
IT रेड के बीच बिगड़ी वाशु भगनानी की तबीयत, लंदन के अस्पताल में हुए भर्ती

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rohit Sahu (@bundeliduniya)

‘प्यार को महसूस ही नहीं देखें भी’
सुनील लोधी बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अनुप्रिया ने बताया कि सुनील से बातचीत के दौरान वह उनके विचारों और आस्था से बहुत प्रभावित हुईं. उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद, सुनील अपनी सफलता और ज़िंदगी में मिले प्यार का श्रेय हनुमान जी को देते हैं. अनुप्रिया ने कहा, "जब मैं सुनील भैया से बात करती हूं, तो मुझे लगता है कि लोगों में बहुत निराशा होती है. कभी-कभी वे भगवान से भी कहते हैं, 'आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरे ख़िलाफ हैं.' लेकिन जब भी मैं सुनील भैया से बात करती हूँ, तो वह हमेशा सारा श्रेय महाराज जी, हनुमान जी को देते हैं. " अनुप्रिया ने कहा, "वह बचपन से ही दृष्टिबाधित और अंधे रहे हैं. मैं चाहती थी कि अगर वह प्यार को महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें प्यार को देखने का भी मौका मिलना चाहिए."

एमपी सीएम ने भी सुनील लोधी की मदद का दिया था भरोसा
अनुप्रिया से पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस महीने की शुरुआत में सुनील लोधी से मुलाकात के बाद उनके इलाज में मदद का भरोसा दिया था. लोधी ने 4 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाक़ात की, जहां उन्होंने अपना मशहूर भजन सुनाया. मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया और कहा कि उनकी पढ़ाई और आंखों के इलाज के लिए मदद दी जाएगी.

सुनील लोधी मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के रहने वाले हैं और जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं. इसके बावजूद, उन्होंने संगीत को अपनाया और बुंदेली लोक गायक के तौर पर अपनी पहचान बनाई.'हनुमान अंश' फ़िल्म का गाना 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' काफ़ी मशहूर हुआ, जिससे उनकी आवाज़ बहुत से लोगों तक पहुंची. इस फ़िल्म की सफलता ने लोधी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. उनके संगीत के साथ-साथ उनके निजी सफर पर भी लोगों का काफी ध्यान गया है.

 

Published at : 30 Sep 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम, जानें- 'मिर्जापुर'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम
बॉलीवुड
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन नानी के करियर का बन गया इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंगलवार को घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की इस बहू को शाहरुख ने दी थी ट्रेनिंग, मिथुन की रहीं हीरोइन, अब बन चुकीं ट्रैवल व्लॉगर
धर्मेंद्र की इस बहू को शाहरुख ने दी थी ट्रेनिंग, मिथुन की रहीं हीरोइन, अब हैं ट्रैवल व्लॉगर
बॉलीवुड
IT रेड के बीच बिगड़ी वाशु भगनानी की तबीयत, लंदन के अस्पताल में भर्ती हैं रकुल प्रीत सिंह के ससुर
IT रेड के बीच बिगड़ी वाशु भगनानी की तबीयत, लंदन के अस्पताल में हुए भर्ती
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
इंडिया
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget