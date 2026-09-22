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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' की सुनामी में उड़े 7 ब्लॉकबस्टर्स के रिकॉर्ड, 7वें वीकेंड में 'धुरंधर' और 'स्त्री 2' को दी मात

'हनुमान अंश' की सुनामी में उड़े 7 ब्लॉकबस्टर्स के रिकॉर्ड, 7वें वीकेंड में 'धुरंधर' और 'स्त्री 2' को दी मात

'हनुमान अंश' फिल्म ने 7वें वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म ने 'धुरंधर' समेत 7 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गई है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 22 Sep 2026 04:15 PM (IST)
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'हनुमान अंश'फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. फिल्म की कमाई इतनी बंपर हो रही है कि हर दिन ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं. इस फिल्म को थियेटर में चलते हुए 45 दिन हो चुके हैं और अपने सातवें हफ्ते में इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में नया इतिहास रच दिया है और नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड बना दिया है. 

'हनुमान अंश' ने 7वें वीकेंड में इतना कलेक्शन कर लिया है कि 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में भी इस रेस में काफी पीछे छूट चुकी हैं.

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'हनुमान अंश' ने सातवें वीकेंड में कितना कमाया?

कमाई के आंकड़े जारी करने वाली वेबसाइट कोईमोई के मुताबिक 'हनुमान अंश' ने अपने 7वें वीकेंड के दौरान शानदार 28.5 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है.

'हनुमान अंश' ने किन 7 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा

इस कमाई के साथ ही इस फिल्म ने 'धुरंधर 2' 'स्त्री 2' सहित बॉलीवुड की 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मो को बहुत पीछे छोड़ दिया.  आपको बताते हैं कि हिंदी सिनेमा में 7वें वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड किन फिल्मों के पास है-

  1. धुरंधर- 9.95 करोड़
  2. स्त्री 2- 6.04 करोड़
  3. बाहुबली 2-  5.00 करोड़ (हिंदी)
  4. छावा- 4.55 करोड़
  5. गदर 2- 2.80 करोड़
  6. दृश्यम 2- 4.31 करोड़
  7. दंगल- 1.02 करोड़

'हनुमान अंश' की कहानी क्या है

'हनुमान अंश' की कहानी बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित है. इसे ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है. रिलीज के समय तो फिल्म ने कम कमाई की लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसे बहुत फायदा मिला.अब बॉक्स ऑफिस पर हर रोज ये बहुत ही शानदार कमाई कर रही है.

थियेटर में चल रही फिल्म मिर्जापुर, हैवान, दायरा, वाइब जैसी फिल्मों से बहुत ज्यादा कलेक्शन कर रही है.


हनुमान अंश' की सुनामी में उड़े 7 ब्लॉकबस्टर्स के रिकॉर्ड, 7वें वीकेंड में 'धुरंधर' और 'स्त्री 2' को दी मात

प्रॉफिट की बात करें तो  फिल्म 2 करोड़ से भी कम बजट में बनी है. कोईमोई के अनुसार इसका बजट करीब 1.8 करोड़ है. ये फिल्म इंडिया में 271.88 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है. इस तरह हनुमान अंश प्रॉफिट 15,004% से ज्यादा का प्रॉफिट मेकर्स को दे चुकी है. 

ये फिल्म जल्दी ही वर्ल्डवाइड 350 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है.

'हनुमान अंश' कास्ट

'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. शोभिनव सत्य इसमें नीम करोली बाबा की भूमिका में दिखे हैं.फिल्म के अन्य मुख्य कलाकारों में चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, विहान शेडगेअनिल रस्तोगी हैं.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 22 Sep 2026 02:07 PM (IST)
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