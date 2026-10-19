संत नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में ढाई महीने पूरे करने की कगार पर खड़ी है. इसके बावजूद फिल्म की कमाई अब भी काफी शानदार हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी मूवी अब 450 करोड़ के आंकड़े से इंच भर दूर है. आइए जानते हैं कि 73 दिनों के बाद हनुमान अंश ने आखिर भारत और दुनियाभर में कितना कलेक्शन कर लिया है?

'हनुमान अंश' ने अब तक इंडिया में कितनी कमाई की?

हनुमान अंश फिल्म 7 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. दो करोड़ के मामूली बजट में बनी हनुमान अंश की शुरुआत बेहद खराब रही. फिल्म शुरुआती 15 से 16 दिनों में अपना बजट भी नहीं वसूल पाई. लेकिन, फिर इसकी कमाई बढ़ती चली गई और आए दिन ये एक के बाद एक बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ती चली गई.

हनुमान अंश का रविवार, 18 अक्टूबर को थिएटर्स में 73वां दिन था. इस दिन फिल्म ने 46 लाख रुपये की कमाई की. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने भारत में अब तक टोटल 339.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 401.07 करोड़ रुपये हो चुका है.

दुनियाभर में कितना हुआ 'हनुमान अंश' का कलेक्शन?

अब बात करते हैं हनुमान अंश के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में. भारत के साथ-साथ इस डिवोशनल ड्रामा ने विदेशों में भी शानदार बिजनेस किया है. हनुमान अंश का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 448.33 करोड़ रुपये हो चुका है. अब फिल्म जल्द ही 450 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है. ये 'धुरंधर 2' और 'दृश्यम 3' के बाद 2026 की तीसरी सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म है.

'हनुमान अंश' का दूसरा पार्ट भी बनेगा

हनुमान अंश फिल्म में बाबा नीम करोली का किरदार अभिनेता शोभिनव सत्या ने निभाया. वहीं फिल्म का डायरेक्शन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. उन्होंने ही इस मूवी की कहानी भी लिखी है. जबकि विशाल ने इसे अनुप्रिया नगर, रागिनी सोना और नम्रता जी. सिंह के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया. मेकर्स ने हनुमान अंश की ब्लॉकबस्टर सफलता के बीच इसके दूसरे पार्ट का ऐलान भी कर दिया था. हनुमान अंश में नीम करोली बाबा के जीवन की प्रमुख घटनाओं और चमत्कारों को दिखाया गया है.