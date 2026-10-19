Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड73 दिनों बाद भी नहीं थमा 'हनुमान अंश' का तूफान, भारत से लेकर विदेश तक ताबड़तोड़ कमाई, जानें कलेक्शन

73 दिनों बाद भी नहीं थमा 'हनुमान अंश' का तूफान, भारत से लेकर विदेश तक ताबड़तोड़ कमाई, जानें कलेक्शन

2 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' थिएटर्स में 73 दिन पूरे कर चुकी है. इसके बावजूद फिल्म का शानदार सफर टिकट खिड़की पर जारी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

संत नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में ढाई महीने पूरे करने की कगार पर खड़ी है. इसके बावजूद फिल्म की कमाई अब भी काफी शानदार हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी मूवी अब 450 करोड़ के आंकड़े से इंच भर दूर है. आइए जानते हैं कि 73 दिनों के बाद हनुमान अंश ने आखिर भारत और दुनियाभर में कितना कलेक्शन कर लिया है?

'हनुमान अंश' ने अब तक इंडिया में कितनी कमाई की?

हनुमान अंश फिल्म 7 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. दो करोड़ के मामूली बजट में बनी हनुमान अंश की शुरुआत बेहद खराब रही. फिल्म शुरुआती 15 से 16 दिनों में अपना बजट भी नहीं वसूल पाई. लेकिन, फिर इसकी कमाई बढ़ती चली गई और आए दिन ये एक के बाद एक बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ती चली गई. 

हनुमान अंश का रविवार, 18 अक्टूबर को थिएटर्स में 73वां दिन था. इस दिन फिल्म ने 46 लाख रुपये की कमाई की. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने भारत में अब तक टोटल 339.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 401.07 करोड़ रुपये हो चुका है.

दुनियाभर में कितना हुआ 'हनुमान अंश' का कलेक्शन?

अब बात करते हैं हनुमान अंश के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में. भारत के साथ-साथ इस डिवोशनल ड्रामा ने विदेशों में भी शानदार बिजनेस किया है. हनुमान अंश का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 448.33 करोड़ रुपये हो चुका है. अब फिल्म जल्द ही 450 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है. ये 'धुरंधर 2' और 'दृश्यम 3' के बाद 2026 की तीसरी सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म है.

'हनुमान अंश' का दूसरा पार्ट भी बनेगा

हनुमान अंश फिल्म में बाबा नीम करोली का किरदार अभिनेता शोभिनव सत्या ने निभाया. वहीं फिल्म का डायरेक्शन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. उन्होंने ही इस मूवी की कहानी भी लिखी है. जबकि विशाल ने इसे अनुप्रिया नगर, रागिनी सोना और नम्रता जी. सिंह के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया. मेकर्स ने हनुमान अंश की ब्लॉकबस्टर सफलता के बीच इसके दूसरे पार्ट का ऐलान भी कर दिया था. हनुमान अंश में नीम करोली बाबा के जीवन की प्रमुख घटनाओं और चमत्कारों को दिखाया गया है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
बॉलीवुड
‘रामायणम’ में रणबीर - साई पल्लवी समेत सभी के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण
‘रामायणम’ में कलाकारों के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण
बॉलीवुड
'सलमान खान माफी मांगें', लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई का बयान
'सलमान खान माफी मांगें', लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई का बयान
बॉलीवुड
'बहुत लकी हूं कि आप मेरे साथ हैं', सनी देओल के बर्थडे पर बेटे करण ने लुटाया प्यार
'बहुत लकी हूं कि आप मेरे साथ हैं', सनी देओल के बर्थडे पर बेटे करण ने लुटाया प्यार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Tiger Shroff पर फायरिंग से मचा हड़कंप! कौन रच रहा था हमले की साजिश? (19.10.26)
YRKKH: Maira की खोई मुस्कान लौटाने की अनोखी कोशिश, Armaan-Abhira का नया सरप्राइज!
Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को लताड़ा, 'हमें निराशा है कि पाकिस्तान के कट्टर...'
भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को लताड़ा, 'हमें निराशा है कि पाकिस्तान के कट्टर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget