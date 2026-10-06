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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैंची धाम में उमड़ा था श्रद्धालुओं का सैलाब, अब नीम करौली बाबा के दर पर पहुंची 'हनुमान अंश' टीम

कैंची धाम में उमड़ा था श्रद्धालुओं का सैलाब, अब नीम करौली बाबा के दर पर पहुंची 'हनुमान अंश' टीम

'हनुमान 'अंश' की टीम कैंची धाम पहुंची है. टीम ने वहां के अरेंजमेंट्स की तारीफ की है. इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुस्कर धामी को धन्यवाद कहा है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया. फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया. हाल ही में 2 अक्टूबर वाले वीकेंड पर नैनीताल के कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ देखने को मिली. इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने वीडियो शेयर कर श्रद्धालुओं को नीम करौली बाबा की और भी कई जगहों के बारे में बताया और कहा कि श्रद्धालु उन जगहों पर भी जा सकते हैं. 

अब फिल्म की टीम कैंची धाम पहुंची  है. टीम ने श्रद्धालुओं के लिए किए गए अरेंजमेंट्स की तारीफ की है. 

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फिल्म के लीड एक्टर शोभिनव सत्या, पूर्णिमा तिवारी और प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने वहां के एक्सपीरियंस की तारीफ की. इसी के साथ उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को थैंक्यू कहा.

ANI से बातचीत में शोभिनव ने कहा, 'हमारी टीम को कैंची धाम जाने का मौका मिला. हमें इंवाइट करने के लिए हम सीएम पुष्कर धामी का धन्यावाद करना चाहते हैं. हमने बाबा का आशीर्वाद लिया और ये बहुत दिल छू लेने वाला मोमेंट था. हमें उत्तराखंड का रंगोत्सव फेस्टिवल 2026 देखने का मौका मिला.'

सीएम पुष्कर धामी की तारीफ की

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'हमने उत्तराखंड कल्चर के कई अलग अलग रंग देखे. हमने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था. बहुत सुंदर म्यूजिकल परफॉर्मेंस थी. ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए गए. नगाड़ा बजाया गया. वहां का माहौल बहुत शानदार था. अच्छा लगा कि उत्तराखंड का कल्चर प्रमोट किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हमें इंवाइट किया था. हमारा सम्मान किया और हमारे साथ डांस किया. ये दिखाता है कि वो कल्चर को कितना पसंद करते हैं और इज्जत देते हैं. वो पहले थे जिन्होंने हमारी फिल्म को पहचाना और तारीफ की.'

ये भी पढ़ें- तीसरी बार भी महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, अब गिरफ्तारी वारंट की तैयारी

बता दें कि फिल्म हनुमान अंश 2 करोड़ के बजट में बनी है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है. फिल्म 7 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई और अभी तक थिएटर में लगी हुई है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 06 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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