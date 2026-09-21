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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमित शाह से मिली 300 करोड़ कमाने वाली 'हनुमान अंश' की टीम

अमित शाह से मिली 300 करोड़ कमाने वाली 'हनुमान अंश' की टीम

'हनुमान अंश' की टीम ने अमित शाह से मुलाकात की. अमित शाह के एक्स अकाउंट से इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की गई हैं. अमित शाह ने फिल्म की टीम को बधाई दी है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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छोटे बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रखा है. फिल्म अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. इस फिल्म के स्टार्स भी चर्चा में आ गए हैं और पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं. अब फिल्म की टीम ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है. 

अमित शाह से मिली 'हनुमान अंश' की टीम

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अमित शाह के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में लिखा गया, 'आज नई दिल्ली में बाबा नीब करौली जी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कलाकारों से भेंट की. बाबा नीब करौली जी की आध्यात्मिक यात्रा और हनुमान जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को सिनेमा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के इस सराहनीय प्रयास के लिए फिल्म की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई.'

अमित शाह ने टीम के साथ फोटो भी क्लिक करवाई. फोटो में फिल्म के लीड एक्टर शोभिनव सत्या और डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी को भी देखा जा सकता है.

ये भ पढ़ें- ऑस्कर में एंट्री करने वाली मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप, 72% हुआ था घाटा

फिल्म में दिखे ये स्टार्स

फिल्म की बात करें तो इसमें नीब करौली बाबा की आधात्यमिक जर्नी दिखाई गई है. फिल्म में शोभिनव सत्या ने नीब करौली बाबा का रोल निभाया है. फिल्म में चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, विहान शेडगे, अनिल रस्तोगी, हनी बख्शी जैसे स्टार्स दिखे हैं. ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसका कोई प्रमोशन नहीं किया गया था. फिल्म थिएटर में आई और बहुत स्लो स्टार्स हुई. दूसरे हफ्ते तक तो ऐसी खबरें आने लगी कि फिल्म को थिएटर से हटा दिया जाएगा. लेकिन फिर तीसरे हफ्ते में जादू हुआ और फिल्म की हर तरफ चर्चा होने लगी.

फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी. गाने चर्चा में आए और फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला. फिल्म देखने के लिए थिएटर में भीड़ उमड़ने लगी. फिल्म अब 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है. 

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'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 10 लाख कमाए थे. फिल्म को सिर्फ 355 शोज मिले थे. पहले एक हफ्ते में फिल्म ने 1.08 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म के शोज घटकर 25 से 30 हो गए. फिल्म ने सिर्फ 40 लाख की कमाई की थी. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 10.40 करोड़ का कलेक्शन किया.

चौथे हफ्ते में फिल्म ने 61 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 90.25 करोड़ का बिजनेस किया. छठे हफ्ते में फिल्म ने 80.25 करोड़ की कमाई की. 43वें दिन फिल्म ने 5 करोड़ कमाए. 44 वें दिन फिल्म ने 9.75 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं 45वें दिन फिल्म ने 13.75 करोड़ कमाए. फिल्म को 7,628 शोज मिले और 40 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
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