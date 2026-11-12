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न शराब, न नॉनवेज! 'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी में मेहमानों को परोसा जाएगा शुद्ध शाकाहारी खाना, जानें क्यों

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सबको हैरान कर दिया है. अब फिल्म की सफलता का जश्न भी खास अंदाज में मनाया जाएगा, जहां मेहमानों को पार्टी में शराब और नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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महान संत नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया.

अब इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए फिल्म की टीम मुंबई में एक खास सक्सेस पार्टी आयोजित करने जा रही है. इस पार्टी की सबसे खास बात यह होगी कि यहां मेहमानों को सिर्फ शुद्ध शाकाहारी और सात्विक खाना परोसा जाएगा.

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मुंबई में होगी 'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी आने वाले वीकेंड पर मुंबई में रखी जाएगी. इस खास मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और पूरी स्टार कास्ट मौजूद रहेगी. इसके अलावा फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने वाली कंपनी सिनेपोलिस इंडिया के प्रतिनिधि भी इस जश्न का हिस्सा बनेंगे. फिल्म की सफलता में सिनेपोलिस का भी अहम योगदान रहा है, क्योंकि कंपनी ने इसे सिनेमाघरों तक पहुंचाने में मदद की.

पार्टी में नहीं परोसी जाएगी शराब और नॉनवेज

यह सक्सेस पार्टी बाकी फिल्मों की पार्टियों से थोड़ी अलग होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यहां न तो शराब परोसी जाएगी और न ही नॉनवेज खाना रखा जाएगा. मेहमानों के लिए पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन की व्यवस्था होगी. फिल्म की आध्यात्मिक कहानी और टीम की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने यह फैसला लिया है. वह चाहते हैं कि फिल्म की सफलता का जश्न भी उन्हीं मूल्यों और भावनाओं को दिखाए, जिनसे यह फिल्म जुड़ी हुई है.

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है फिल्म

'हनुमान अंश' की कहानी नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में शोभिनव सत्‍या मुख्य भूमिका में हैं. उनके अलावा चंदन के आनंद, अनिल रस्तोगी, भगवानदास पटेल, निखिल दुबे और पूर्णिमा तिवारी भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. दर्शक इसे 27 नवंबर 2026 से सोनी लिव पर देख सकेंगे.

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने भारत में 342.74 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वहीं, इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 404.41 करोड़ रुपये रहा. फिल्म ने दुनियाभर में कुल 453.21 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इस कमाई के साथ यह साल 2026 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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