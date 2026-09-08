नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसकी शायद मेकर्स ने भी उम्मीद नहीं की थी. अब फिल्म की स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी खुलासा हो गया है.

शोभिनव सत्या को मिली 15 लाख रुपये फीस

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हनुमान अंश' का बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपये है. कम बजट में बनी इस फिल्म के स्टार्स को भी करोड़ों में नहीं, बल्कि लाखों रुपये में फीस दी गई है. फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या सबसे ज्यादा फीस पाने वाले एक्टर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें इस रोल के लिए करीब 15 लाख रुपये फीस मिली है.

शोभिनव सत्या को कैसे मिला ये रोल?

शोभिनव सत्या ने हाल ही में खुलासा किया कि वो शुरुआत में इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. जिस एक्टर को नीम करोली बाबा के किरदार के लिए चुना गया था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई. इसके बाद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने शोभिनव को इस रोल के लिए चुना. उन्होंने इस किरदार को इतनी शानदार तरीके से निभाया कि दर्शकों का दिल जीत लिया.

चंदन के आनंद को मिली इतनी रकम

फिल्म में राम नंदन भोसले का किरदार निभाने वाले एक्टर चंदन के आनंद को करीब 8 लाख रुपये फीस मिली है. वहीं, यंग नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले चाइल्ड एक्टर विहान शेडगे की फीस लगभग 5 लाख रुपये बताई जा रही है. फिल्म में विहान का किरदार काफी अहम है, क्योंकि कहानी में नीम करोली बाबा के शुरुआती जिंदगी की झलक भी देखने को मिलती है.

ये भी पढ़ें:- एविएशन कंपनी ने नोरा फतेही पर ठोका 3 करोड़ की मानहानि का केस, जानें- मामला

पूर्णिमा तिवारी और गुलशन पांडे को भी मिले लाखों

दिग्गज एक्टर अनिल रस्तोगी भी 'हनुमान अंश' का हिस्सा हैं. उन्होंने फिल्म में महंत जी का किरदार निभाया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 4 लाख रुपये फीस दी गई है. फिल्म में राम बेटी शर्मा यानी नीम करोली बाबा की पत्नी का किरदार निभाने वाली पूर्णिमा तिवारी को करीब 3.5 लाख रुपये फीस मिली है. वहीं, गुलशन पांडे ने इंस्पेक्टर धर्म सिंह का किरदार निभाया है. उन्हें करीब 3 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.

'हनुमान अंश' का कलेक्शन

'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लेकर आई है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है. रिलीज के एक महीने बाद भी फिल्म की कमाई जारी है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने भारत में 32 दिनों में कुल 131.63 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है.

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: अनु-आर्या की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान, सिद्धू-स्नेहा के रिश्ते पर उठेंगे सवाल