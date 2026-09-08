Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' के लिए शोभिनव सत्या को मिले 15 लाख रुपये, जानें बाकी स्टार्स की फीस

'हनुमान अंश' के लिए शोभिनव सत्या को मिले 15 लाख रुपये, जानें बाकी स्टार्स की फीस

Hanuman Ansh Star Cast Fees: नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. अब फिल्म की स्टारकास्ट की फीस भी सामने आ गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसकी शायद मेकर्स ने भी उम्मीद नहीं की थी. अब फिल्म की स्टारकास्ट की फीस को लेकर भी खुलासा हो गया है.

शोभिनव सत्या को मिली 15 लाख रुपये फीस
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हनुमान अंश' का बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपये है. कम बजट में बनी इस फिल्म के स्टार्स को भी करोड़ों में नहीं, बल्कि लाखों रुपये में फीस दी गई है. फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या सबसे ज्यादा फीस पाने वाले एक्टर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें इस रोल के लिए करीब 15 लाख रुपये फीस मिली है. 

हनुमान अंश' के लिए शोभिनव सत्या को मिले 15 लाख रुपये, जानें बाकी स्टार्स की फीस

शोभिनव सत्या को कैसे मिला ये रोल?
शोभिनव सत्या ने हाल ही में खुलासा किया कि वो शुरुआत में इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. जिस एक्टर को नीम करोली बाबा के किरदार के लिए चुना गया था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई. इसके बाद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने शोभिनव को इस रोल के लिए चुना. उन्होंने इस किरदार को इतनी शानदार तरीके से निभाया कि दर्शकों का दिल जीत लिया. 

हनुमान अंश' के लिए शोभिनव सत्या को मिले 15 लाख रुपये, जानें बाकी स्टार्स की फीस

चंदन के आनंद को मिली इतनी रकम
फिल्म में राम नंदन भोसले का किरदार निभाने वाले एक्टर चंदन के आनंद को करीब 8 लाख रुपये फीस मिली है. वहीं, यंग नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले चाइल्ड एक्टर विहान शेडगे की फीस लगभग 5 लाख रुपये बताई जा रही है. फिल्म में विहान का किरदार काफी अहम है, क्योंकि कहानी में नीम करोली बाबा के शुरुआती जिंदगी की झलक भी देखने को मिलती है. 

हनुमान अंश' के लिए शोभिनव सत्या को मिले 15 लाख रुपये, जानें बाकी स्टार्स की फीस

ये भी पढ़ें:- एविएशन कंपनी ने नोरा फतेही पर ठोका 3 करोड़ की मानहानि का केस, जानें- मामला

पूर्णिमा तिवारी और गुलशन पांडे को भी मिले लाखों
दिग्गज एक्टर अनिल रस्तोगी भी 'हनुमान अंश' का हिस्सा हैं. उन्होंने फिल्म में महंत जी का किरदार निभाया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 4 लाख रुपये फीस दी गई है. फिल्म में राम बेटी शर्मा यानी नीम करोली बाबा की पत्नी का किरदार निभाने वाली पूर्णिमा तिवारी को करीब 3.5 लाख रुपये फीस मिली है. वहीं, गुलशन पांडे ने इंस्पेक्टर धर्म सिंह का किरदार निभाया है. उन्हें करीब 3 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.  

'हनुमान अंश' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लेकर आई है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है. रिलीज के एक महीने बाद भी फिल्म की कमाई जारी है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने भारत में 32 दिनों में कुल 131.63 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है.

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: अनु-आर्या की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान, सिद्धू-स्नेहा के रिश्ते पर उठेंगे सवाल

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Shobhinaw Satyaa Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' पर बवाल के बाद क्यों बंद हुआ 54 साल पुराना गेटी-गैलेक्सी थिएटर? सामने आई ये सच्चाई
'हनुमान अंश' पर बवाल के बाद क्यों बंद हुआ 54 साल पुराना गेटी-गैलेक्सी थिएटर? सामने आई ये सच्चाई
बॉलीवुड
आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी, जैकी श्रॉफ ने किया स्पेशल पोस्ट
आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी, जैकी श्रॉफ ने किया स्पेशल पोस्ट
बॉलीवुड
Birth Anniversary: आशा भोसले को सितारों ने किया याद, सुभाष घई से कुमार सानू तक इमोशनल हुए सेलेब्स
बर्थ एनिवर्सरी: आशा भोसले को सितारों ने किया याद, सुभाष घई से कुमार सानू तक ने किया विश
बॉलीवुड
चार दिन में ही सुपरहिट हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’, 100 फीसदी बजट वसूल कमा डाला इतना प्रॉफिट
चार दिन में ही सुपरहिट हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Bigg Boss 20: Mahhi Vij का पहले दिन पंगा, Aman Gandhi और Isha Rikhi से हुआ Clash
BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
दिल्ली NCR
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
स्पोर्ट्स
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरह
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरह
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget