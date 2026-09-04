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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआगरा जेल में कैदियों ने देखी 'हनुमान अंश', फिल्म की टीम ने रखी खास स्क्रीनिंग

आगरा जेल में कैदियों ने देखी 'हनुमान अंश', फिल्म की टीम ने रखी खास स्क्रीनिंग

फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच आगरा जिला जेल में 'हनुमान अंश' की खास स्क्रीनिंग रखी गई. कैदियों को फिल्म देखने का मौका मिला.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की लगातार अच्छी कमाई के बीच आगरा जिला जेल में 'हनुमान अंश' की खास स्क्रीनिंग रखी गई. जेल प्रशासन ने फिल्म के निर्माताओं से कैदियों के लिए फिल्म दिखाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और फिल्म की टीम स्क्रीनिंग में शामिल हुई.

आगरा जेल में कैदियों ने देखी 'हनुमान अंश'
आगरा जिला जेल में फिल्म हनुमान अंश की स्टारकास्ट पहुंची, जहां कलाकारों ने कैदियों के संग राम नाम का संकीर्तन किया. इस दौरान संगीतकार साधु तिवारी ने अपना चर्चित 'पार्वती' गीत सुनाया.

आगरा जेल में कैदियों ने देखी 'हनुमान अंश', फिल्म की टीम ने रखी खास स्क्रीनिंग

फिल्म में बाबा नीम करौली का किरदार निभाने वाले एक्टर शोभिनय सत्या ने बताया कि जेल का वातावरण बहुत ही शुद्ध, अच्छा और पॉजिटिव है. उन्होंने बताया कि यहां सभी लोग सीताराम का जाप करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है. फिल्म के अनुभवों पर उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमारे लिए सब कुछ चमत्कारों जैसा था, क्योंकि यह कहानी ही मैन ऑफ मिरेकल्स की है. जब फिल्म बन रही थी तो उसमें चमत्कार होना तय था. फिल्म की शूटिंग और काम सब अभी तक चमत्कारों से भरा हुआ था.

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फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि जब संत इंवॉल्व होते हैं तो उनका माया से कोई लेना-देना नहीं होता. यह फिल्म माया नगरी में बहने वाली माया का उपयोग किए बिना बनी है, लेकिन यह छोटी फिल्म नहीं है. इतनी बड़ी संत परंपरा और इतने बड़े संत के ऊपर फिल्म बनी है, जिन्होंने पूरी दुनिया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को प्रेरणा दी है. उन्होंने कैदियों को संदेश दिया कि जीवन में सुधार करना ही सबसे बड़ा काम है. जेल में रह कर अपने चिंतन से मानस को बेहतर बना सकते हैं और ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं. 

चौथे हफ्ते तक कर डाली शानदार कमाई
बता दें, बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारित 'हनुमान अंश' ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की थी. वहीं, अब फिल्म  फिल्म चौथे हफ्ते में 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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