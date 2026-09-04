आगरा जेल में कैदियों ने देखी 'हनुमान अंश', फिल्म की टीम ने रखी खास स्क्रीनिंग

फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की लगातार अच्छी कमाई के बीच आगरा जिला जेल में 'हनुमान अंश' की खास स्क्रीनिंग रखी गई. जेल प्रशासन ने फिल्म के निर्माताओं से कैदियों के लिए फिल्म दिखाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और फिल्म की टीम स्क्रीनिंग में शामिल हुई.

आगरा जेल में कैदियों ने देखी 'हनुमान अंश'

आगरा जिला जेल में फिल्म हनुमान अंश की स्टारकास्ट पहुंची, जहां कलाकारों ने कैदियों के संग राम नाम का संकीर्तन किया. इस दौरान संगीतकार साधु तिवारी ने अपना चर्चित 'पार्वती' गीत सुनाया.

फिल्म में बाबा नीम करौली का किरदार निभाने वाले एक्टर शोभिनय सत्या ने बताया कि जेल का वातावरण बहुत ही शुद्ध, अच्छा और पॉजिटिव है. उन्होंने बताया कि यहां सभी लोग सीताराम का जाप करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है. फिल्म के अनुभवों पर उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमारे लिए सब कुछ चमत्कारों जैसा था, क्योंकि यह कहानी ही मैन ऑफ मिरेकल्स की है. जब फिल्म बन रही थी तो उसमें चमत्कार होना तय था. फिल्म की शूटिंग और काम सब अभी तक चमत्कारों से भरा हुआ था.

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फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि जब संत इंवॉल्व होते हैं तो उनका माया से कोई लेना-देना नहीं होता. यह फिल्म माया नगरी में बहने वाली माया का उपयोग किए बिना बनी है, लेकिन यह छोटी फिल्म नहीं है. इतनी बड़ी संत परंपरा और इतने बड़े संत के ऊपर फिल्म बनी है, जिन्होंने पूरी दुनिया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को प्रेरणा दी है. उन्होंने कैदियों को संदेश दिया कि जीवन में सुधार करना ही सबसे बड़ा काम है. जेल में रह कर अपने चिंतन से मानस को बेहतर बना सकते हैं और ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं.

चौथे हफ्ते तक कर डाली शानदार कमाई

बता दें, बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारित 'हनुमान अंश' ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की थी. वहीं, अब फिल्म फिल्म चौथे हफ्ते में 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

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