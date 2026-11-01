निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने अपनी पहली ही फिल्म 'हनुमान अंश' के साथ इतिहास रच दिया है. वो भारत के ऐसे इकलौते डेब्यू निर्देशक बन गए हैं, जिनकी फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है.

22 अक्टूबर 2026 तक इस भक्ति पर आधारित ड्रामा फिल्म ने भारत में 341 करोड़ नेट का शानदार कलेक्शन कर लिया है. किसी नए निर्देशक की पहली फिल्म के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है.

'हनुमान अंश' ने बनाया रिकॉर्ड

फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की हो, लेकिन बाद में इसने उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया. इस शानदार सफलता के पीछे विशाल चतुर्वेदी की सोच, अपने काम के प्रति उनका विश्वास और निर्देशन की अहम भूमिका रही है. उनकी कहानी कहने के अंदाज ने दर्शकों के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाया है.

विशाल चतुर्वेदी की इस फिल्म ने कई सफल निर्देशकों की पहली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है. आदित्य धर की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने भारत में लगभग 245 करोड़ नेट का कारोबार किया था, जबकि अमर कौशिक की 'स्त्री' ने करीब 130 करोड़ की कमाई की थी. इन फिल्मों के मुकाबले 'हनुमान अंश' का प्रदर्शन एक नया रिकॉर्ड कायम करता है और विशाल की पहली निर्देशित फिल्म को एक खास मुकाम पर पहुंचाता है.

बाबा नीब करौरी के जीवन से प्रेरित इस आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 86 दिन पूरे कर लिए हैं और दुनियाभर में अब भी सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो रही है. दर्शकों को फिल्म खूब पसंद आ रही है.

300 करोड़ कमाने वाले इकलौते डेब्यू डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी

फिल्म में नीम करोली बाबा का मुख्य किरदार एक्टर शोभिनॉ सत्य ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है. 'हनुमान अंश' के भारत में 300 करोड़ नेट का आंकड़ा पार करने के साथ ही विशाल चतुर्वेदी ने भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. अपनी पहली ही फिल्म को साल की सबसे चर्चित बॉक्स ऑफिस सफलताओं में शामिल कर उन्होंने निर्देशन की दुनिया में एक शानदार शुरुआत की है.