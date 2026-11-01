ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, 300 करोड़ कमाने वाले भारत के इकलौते डेब्यू डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी

'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, 300 करोड़ कमाने वाले भारत के इकलौते डेब्यू डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी

विशाल चतुर्वेदी ने अपनी पहली ही फिल्म 'हनुमान अंश' से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर दिया है. वो 300 करोड़ कमाने वाले भारत के इकलौते डेब्यू डायरेक्टर बन गए हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने अपनी पहली ही फिल्म 'हनुमान अंश' के साथ इतिहास रच दिया है. वो भारत के ऐसे इकलौते डेब्यू निर्देशक बन गए हैं, जिनकी फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है.

22 अक्टूबर 2026 तक इस भक्ति पर आधारित ड्रामा फिल्म ने भारत में 341 करोड़ नेट का शानदार कलेक्शन कर लिया है. किसी नए निर्देशक की पहली फिल्म के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने बदले अपने किरदार, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन बने हीरो
हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने बदले अपने किरदार, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन बने हीरो
बॉलीवुड
'जेलर 2' की रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 447 करोड़ पार कलेक्शन
'जेलर 2' की रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 447 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक, घोस्ट प्रिंसेस बनी बेटी मालती
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक, घोस्ट प्रिंसेस बनी बेटी मालती
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब

'हनुमान अंश' ने बनाया रिकॉर्ड
फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की हो, लेकिन बाद में इसने उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया. इस शानदार सफलता के पीछे विशाल चतुर्वेदी की सोच, अपने काम के प्रति उनका विश्वास और निर्देशन की अहम भूमिका रही है. उनकी कहानी कहने के अंदाज ने दर्शकों के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाया है.

विशाल चतुर्वेदी की इस फिल्म ने कई सफल निर्देशकों की पहली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है. आदित्य धर की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने भारत में लगभग 245 करोड़ नेट का कारोबार किया था, जबकि अमर कौशिक की 'स्त्री' ने करीब 130 करोड़ की कमाई की थी. इन फिल्मों के मुकाबले 'हनुमान अंश' का प्रदर्शन एक नया रिकॉर्ड कायम करता है और विशाल की पहली निर्देशित फिल्म को एक खास मुकाम पर पहुंचाता है.

हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, 300 करोड़ कमाने वाले भारत के इकलौते डेब्यू डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी

बाबा नीब करौरी के जीवन से प्रेरित इस आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 86 दिन पूरे कर लिए हैं और दुनियाभर में अब भी सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो रही है. दर्शकों को फिल्म खूब पसंद आ रही है.

300 करोड़ कमाने वाले इकलौते डेब्यू डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी
फिल्म में नीम करोली बाबा का मुख्य किरदार एक्टर शोभिनॉ सत्य ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है. 'हनुमान अंश' के भारत में 300 करोड़ नेट का आंकड़ा पार करने के साथ ही विशाल चतुर्वेदी ने भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. अपनी पहली ही फिल्म को साल की सबसे चर्चित बॉक्स ऑफिस सफलताओं में शामिल कर उन्होंने निर्देशन की दुनिया में एक शानदार शुरुआत की है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने बदले अपने किरदार, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन बने हीरो
हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने बदले अपने किरदार, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन बने हीरो
बॉलीवुड
'जेलर 2' की रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 447 करोड़ पार कलेक्शन
'जेलर 2' की रविवार को बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 447 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक, घोस्ट प्रिंसेस बनी बेटी मालती
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई हैलोवीन सेलिब्रेशन की झलक, घोस्ट प्रिंसेस बनी बेटी मालती
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
पंजाब
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
क्रिकेट
IND vs NZ 5th T20: बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल
बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
इंडिया
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
हेल्थ
Snoring Sound Effect Sleep: नींद में हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, तो खर्राटें क्यों नहीं?
नींद में हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, तो खर्राटें क्यों नहीं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget