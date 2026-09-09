Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फिल्म में लगा पूरा पैसा डूब जाएगा', 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर बोलीं- रिलीज से पहले सुनन पड़ी ऐसी बातें

'फिल्म में लगा पूरा पैसा डूब जाएगा', 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर बोलीं- रिलीज से पहले सुनन पड़ी ऐसी बातें

'हनुमान अंश' को अनुप्रिया नागर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. अब अनुप्रिया ने फिल्म को लेकर बात की है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Sep 2026 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म के निर्माण से लेकर अभी तक के पूरे एक्सपीरियंस को शेयर किया है. अनुप्रिया सिर्फ 21 साल की हैं.

'हनुमान अंश' की बढ़ रही डिमांड

अनुप्रिया ने बताया कि कैसे फिल्म शुरुआत में 300 थिएटर में रिलीज हुई थी, वो धीरे-धीरे कर 30 थिएटर तक सीमित रह गई थी. और फिर जब चमत्कार हुआ तो आज की तारीख में 1500 से ज्यादा थिएटर में चल रही है. फिल्म की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा, 'मुझे अभी पता चला है कि हमारी फिल्म डेढ़ सौ करोड़ पार कर चुकी है. सही बताएं तो हम आंकड़ों को देख भी नहीं रहे हैं, सब बाबा का आशीर्वाद है.'

लोगों ने कहा था ऐसा

अनुप्रिया ने बताया कि शुरुआत में तो लोगों ने ये कहा कि इस फिल्म में लगा पूरा पैसा डूब जाएगा. 

इसके अलावा जब पूरी स्टार कास्ट योगी आदित्यनाथ से मिल रही थी तो उसे दौरान अनुप्रिया बाबा नीम करोली के परिवार के साथ वक्त बिता रही थी.

ये भी पढ़ें- 'मिर्जापुर: द मूवी' ने छठे दिन बरपाया कहर, 130 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्कर सिंह धामी हेमा मालिनी समेत कई लोगों ने उनकी फिल्म को सराहा है. 11 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज की तैयारी हो रही है.

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि फिल्म ने ग्रॉस 168.85 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म ने 142.88 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. बता दें कि ये फिल्म जब आई थी तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ था. फिल्म ने सिर्फ 10 लाख से ओपनिंग की. फिर दूसरे दिन 20 लाख,तीसरे दिन 30 लाख, चौथे दिन 10 लाख, पांचवें दिन 13 लाख, छठे दिन 13 लाख और सातवें दिन 12 लाख की कमाई की. फिल्म ने पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ का बिजनेस किया.

इसके बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म बैठ गई थी और फिल्म के शोज घटकर सिर्फ 30 रह गए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने सिर्फ 40 लाख कमाए थे. लेकिन फिर तीसरे हफ्ते में चमत्कार हुआ. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया का फायदा मिला. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे हफ्ते में तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका हुआ और फिल्म ने 61 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 29वें दिन 10 करोड़, 30वें दिन 16.50 करोड़, 31वें दिन 22.75 करोड़, 32वें दिन 10 करोड़ और 33वें दिन 10.75 करोड़ की कमाई की.

ये भी पढ़ें- 'सारा अली खान ने लड़की को कुर्सी से गिरा दिया', ऑरी ने किया खुलासा, बोले- इल्जाम मैंने अपने सिर लिया

मालूम हो कि फिल्म को डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म में शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं. वो नीम करोली बाबा के रोल में हैं. फिल्म में नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक जर्नी दिखाई गई है. फिल्म के गाने भी छा गए हैं. फिल्म का गाना 'पार्वती' सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है. 

फिल्म में विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और नेहा परांजपे जैसे स्टार्स दिखे हैं. फिल्म की कहानी से लेकर म्यूजिक तक हिट हो गया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Video: बर्थडे पर फैंस से मिले अक्षय कुमार, केक लेकर 'खिलाड़ी' के घर पहुंची छोटी बच्ची
Video: बर्थडे पर फैंस से मिले अक्षय, केक लेकर घर पहुंची छोटी बच्ची
बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' ने छठे दिन बरपाया कहर, 130 करोड़ पार हुआ कलेक्शन, मारी बाजी
'मिर्जापुर: द मूवी' ने छठे दिन बरपाया कहर, 130 करोड़ पार हुआ कलेक्शन, मारी बाजी
बॉलीवुड
'द व्वान' में छठ पर्व मनाती दिखेंगी तमन्ना भाटिया, बोलीं- 'छठी मैया से है गहरा जुड़ाव'
'द व्वान' में छठ पर्व मनाती दिखेंगी तमन्ना भाटिया, बोलीं- 'छठी मैया से है गहरा जुड़ाव'
बॉलीवुड
'सारा अली खान ने लड़की को कुर्सी से गिरा दिया', ऑरी ने किया खुलासा, बोले- इल्जाम मैंने अपने सिर लिया
'सारा अली खान ने लड़की को कुर्सी से गिरा दिया', ऑरी ने किया खुलासा, बोले- इल्जाम मैंने अपने सिर लिया
Advertisement

वीडियोज

Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Sandeep Chaudhary | Haldwani Purification Case: खरगे का अपमान बिगाड़गी BJP का खेल? | UP | ABP News
Mahadangal | UP Election 2027: यूपी के चुनाव में अहीर-जहीर बनाम भगवा 'तीर'! | Chitra Tripathi | ABP
Bigg Boss 20 Episode 2 Review: Gullu, Aasif & Yung DSA में कौन बनेगा पहला Captain?
Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
सत्य निकेतन: इस वजह से ढही बिल्डिंग? पूछताछ में आरोपी का खुलासा
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
फूड
Indore Jalebi Recipe: घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget