नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब दो हफ्तों तक इसे मुट्ठी भर कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ा था लेकिन फिर तीसरे हफ्ते में कोई चमत्कार हुआ और देखते ही देखते 'हनुमान अंश'ने ऐसी रफ्तार पकड़ी की 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में कथित तौर पर 452.86 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली. इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने जहां बॉक्स ऑफिस पर नए बेंचमार्क सेट किए हैं तो वहीं अब इसकी प्रोडक्शन टीम के अंदर मतभेद की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल इस फिल्म के मेकर्स में से एक अनुप्रिया नागर के तीन बयानों की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है.

किस बात पर हनुमान अंश'के मेकर्स के बीच हुआ मतभेद?

'हनुमान अंश'को मिली जबरदस्त कमर्शियल सक्सेस के बाद निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता जी. सिंह, रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं. बताया जा रहा है कि यह विवाद मुख्य रूप से प्रमोशन, प्रतिनिधित्व और फिल्म के राइट्स पर कंट्रोल को लेकर है. दरअसल पहले, 'स्क्रीन' को पता चला था कि टीम के सदस्य इस बात से नाखुश थे कि एक निर्माता (अनुप्रिया नागर) को फिल्म के बाकी मेकर्सकी तुलना में ज्यादा अहमियत मिल रही थी. इन मतभेदों का अब पूरी फ्रैंचाइजी पर असर पड़ सकता है. क्योंकि फिल्म के दूसरे पार्ट की अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

अनुप्रिया नागर के बयानों से खड़ा हुआ विवाद

बता दें कि फिल्म की 21 साल की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर, 'हनुमान अंश' के प्रमोशनल कैंपेन के दौरान सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरी थीं. उन्होंने पहले ही बताया था कि वह इस प्रोजेक्ट से काफी देर से जुड़ीं, जब फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा था. इसके बावजूद, वह फिल्म के प्रमोशनल फेज में पूरी तरह से शामिल रहीं. इस दौरान उन्होंने कई बयान भी दिए जिससे बाकी मेकर्स के मन में खटास आ गई.

दरअसल 'स्क्रीन' के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, अनुप्रिया ने कहा था कि 'हनुमान अंश' को एक ट्रिलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज) के रूप में प्लान किया गया था और टीम इसके दूसरे भाग के लिए फिर से एक साथ आएगी. अनुप्रिया ने यह भी कहा था कि वह 'हनुमान अंश' बनाने के अपने अनुभवों पर एक किताब लिखना चाहती हैं. साथ ही, उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहती हैं, ताकि वे ऐसी कहानियां पेश कर सकें जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मायने रखती हैं.

'हनुमान अंश' टीम ने जारी की स्टेटमेंट

इन मतभेदों की खबरों के बीच अब 'हनुमान अंश' की एक और प्रोड्यूसर नम्रता सिंह और डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने अब फिल्म के राइट्स् को लेकर एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. इस बयान में उन्होंने कहा है कि पब्लिक रिलेशन (PR), मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप करने के लिए केवल नम्रता और विशाल चतुर्वेदी ही ऑथराइज्ड हैं. गौर करने वाली बात ये है कि उनके द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहीं भी अनुप्रिया नागर का नाम नहीं है. जो साफ दिखाता है कि अनुप्रिया के फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन के दौरान खुद को आगे रखने से नम्रता जी सिंह और डॉ विशाल चतुर्वेदी खुश नहीं हैं.

सोमवार को, नम्रता जी सिंह और डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने 'स्वयंभू मीडिया नेटवर्क' द्वारा शेयर किए गए एक ऑफिशियल बयान में खुद को 'एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर' घोषित किया. बयान में कहा गया है, "हनुमान अंश' का केवल एक ही ऑथराइज्ड चैनल है." इसमें आगे बताया गया है, "हनुमान अंश' ('फिल्म') नीम करौली बाबा (महाराज जी) के जीवन को पर्दे पर लाती है. वे एक ऐसे संत हैं जिन्हें कैंची धाम से लेकर सिलिकॉन वैली तक माना जाता है, और भारत, यूके तथा दुनिया भर में उनके भक्त हैं."

बाजार और मीडिया में चल रही तमाम खबरों को देखते हुए, 'स्वयंभू मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड' ('कंपनी') रिकॉर्ड के लिए कुछ फैक्ट्स क्लियर करना चाहती है. दरअसल कंपनी को जानकारी मिली है कि कोई व्यक्ति खुद को इस फिल्म के अधिकारों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए ऑथराइज्ड बता रहा है. असल में, किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है.

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बयान में आगे कहा गया है, "भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फिल्म के सभी अधिकार (जैसे थिएट्रिकल, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट, संगीत, गेमिंग, लाइसेंसिंग आदि) केवल उन एग्रीमेंट्स के जरिए ही तय किए जाते हैं जो फिल्म के मेकर्स के बीच हुए हैं. कंपनी की ओर से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क), मार्केटिंग, अवार्ड्स और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों को संभालने के लिए केवल नम्रता जी सिंह और डॉ. विशाल चतुर्वेदी ही ऑथराइज्ड हैं. पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म्स और मीडिया के साथ होने वाला रोजमर्रा का सारा कामकाज इन्हीं के माध्यम से किया जाता है. कंपनी या फिल्म से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी के बारे में, हर शेयरहोल्डर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) मालिक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इनफॉर्म करना जरूरी है. "

किसी को पक्ष को अकेले फैसला लेने का राइट नहीं

बयान में आगे कहा गया, “किसी भी पक्ष को अकेले फिल्म से जुड़ा कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है. ऐसा कोई भी काम इनवैलिड होगा और कंपनी या निर्माता उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.। इस प्रक्रिया के बाहर दिया गया कोई भी बयान, पुरस्कार का दावा या कमर्शियल एग्रीमेंट कंपनी द्वारा मान्य नहीं है. जो लोग ऐसा करते हैं, वे पूरी तरह से अपने रिस्क पर करते हैं. फिल्म के बारे में कुछ भी कहने से पहले कंफर्मेशन लेना जरूरी है. कास्ट और क्रू के सदस्यों सहित कोई भी व्यक्ति, जो पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहता है या 'हनुमान अंश' की ओर से किसी पब्लिक मंच, मीडिया चैनल, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, इंटरव्यू, प्रमोशनल इवेंट या पर्सलन प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, उसे पहले फिल्म के ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीडिम से कॉन्टेक्टकरना होगा और उनसे कंफर्मेशनल लेनी होगी.”

क्रेडिट्स को लेकर कही गई ये बात

बयान में ये भी कहा गया, " फिल्म का क्रेडिट वही है जो इसके ऑफिशियल क्रेडिट्स में दिया गया है. कंपनी फिल्म, इसके क्रेडिट्स और इसके अधिकारों की रक्षा के लिए हर क्षेत्र में सख्त कदम उठाएगी. 'हनुमान अंश' दुनिया भर में महाराज जी के भक्तों की है, हमारा फर्ज है कि हम इसकी रक्षा करें और हर पार्टनर को फिल्म से जुड़ने का एक क्लियर और वेरिफाइड मीडियम अवेलेबल कराएं नम्रता जी सिंह और डॉ. विशाल चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक.”

अब 'हनुमान अंश 2' का क्या होगा?

आंतरिक मतभेदों ने अब इस फ्रेंचाइजी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि अनुप्रिया ने पब्लिकली एक ट्राइलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज) के बारे में बात की थी, लेकिन दूसरी फिल्म की अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. वहीं, आधिकारिक बयान से यह साफ है कि निर्माता इस बात पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहते हैं कि फिल्म के नाम, राइट्स और पब्लिक रिप्रेजेंटशन कैसे संभाला जाए.

हनुमान अंश के बारे में

'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और यह इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सरप्राइज फिल्मों में से एक बन गई. इसके डिजिटल रिलीज के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.