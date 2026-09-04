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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' को बॉलीवुड से नहीं मिला सपोर्ट, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का बड़ा दावा

'हनुमान अंश' को बॉलीवुड से नहीं मिला सपोर्ट, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का बड़ा दावा

फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर डारेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक चौकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि फिल्म जब उन्होंने मदद के लिए कुछ लोगों से संपर्क किया था, तब उन्होंने कोई मदद नहीं मिली.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 11:03 AM (IST)
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फिल्म 'हनुमान अंश' को दर्शकों काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म  ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब ये बड़ी हिट बनती जा रही है. इसी बीच फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि वो उन ज्यादातर लोगों के नाम नहीं लेना चाहते, जिन्होंने फिल्म की तारीफ की है. उनका कहना है कि जब उन्होंने मदद के लिए इन लोगों से संपर्क किया था, तब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था.

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का बड़ा दावा
विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि फिल्म के शो लगातार कम किए गए. द रौनक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, 'इस फिल्म को लोगों ने चलाया है. बड़ी फिल्मों की रिलीज के चलते सिनेमाघरों ने हमारे शो कम कर दिए. पहले हमारी फिल्म के 250 शो थे, जो घटकर सिर्फ 25 रह गए. पीवीआर और सिनेपोलिस जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स भी हमारी फिल्म के शो चलाने को लेकर भरोसे में नहीं थे.'

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विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि फिल्म की सफलता के बाद कई लोगों ने उन्हें फोन करके बधाई दी. उन्होंने कहा कि वो उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहते. इनमें मधुर भंडारकर भी शामिल थे. विशाल ने कहा कि वो बाकी लोगों के नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उन लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उस समय उनकी मदद नहीं की.

इंडस्ट्री ने नहीं मिला सपोर्ट
विशाल चतुर्वेदी ने आगे कहा, 'सिर्फ इसलिए कि अब वे मुझे बधाई दे रहे हैं, मैं फिलहाल उनके नाम नहीं लेना चाहता. लोगों को अक्सर खुद नहीं पता होता कि क्या काम करेगा और क्या नहीं, फिर भी वे दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग खुद ही उलझन में हैं. यहां दो तरह के लोग हैं, एक वे, जो सच में फिल्में बनाना चाहते हैं और दूसरे वे, जिनमें फिल्में बनाने का जुनून नहीं है, लेकिन वे इसे एक बार आजमाना चाहते हैं.'

'हनुमान अंश' के बारे में
बता दें, 'हनुमान अंश' फिल्म नीम करोली बाबा की जीवन पर आधारित है. फिल्म शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं, जिन्होंने पर्दे पर नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है. इसके अलावा विहान शेडगे, पूर्णिमा तिवारी और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

कलेक्शन की बात करें तो करीब 1.75 से 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की थी. रिलीज के 28वें दिन, 'हनुमान अंश' ने भारत में 85.97 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और 72.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कियाहै.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Sep 2026 11:03 AM (IST)
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