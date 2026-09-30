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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड8वें हफ्ते में भी खूब गरज रही 'हनुमान अंश', अब 'धुरंधर 2' के बाद ऐसा करने वाली बनी साल की दूसरी फिल्म

8वें हफ्ते में भी खूब गरज रही 'हनुमान अंश', अब 'धुरंधर 2' के बाद ऐसा करने वाली बनी साल की दूसरी फिल्म

Hanuman Ansh Box Office Day 54: डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश ने 8वें मंगलवार फिर कमाई में तेजी दिखाई. वहीं ये फिल्म धुरंधर 2 के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली साल की दूसरी फिल्म बन गई है.,

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 30 Sep 2026 12:47 PM (IST)
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नीम करौली बाबा के जीवन पर बेस्ड फिल्म 'हनुमान अंश' पहले ही एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और रिलीज के 8वें हफ्ते में भी ये बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमा रही है. हाल ही में, इसने नेट कलेक्शन के मामले में 300 करोड़ क क्लब में एंट्री की है. इसी के साथ इस 1.8  करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने होश उड़ा देने वाला मुनाफा भी कमा लिया है. वहीं इसने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. चलिए यहां 'हनुमान अंश' की 54 दिनों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

'हनुमान अंश' ने 54 दिनों में  कितनी कमाई की?
डिवोशनल ड्रामा 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में मौजूद तमाम नई फिल्मों के आगे भी डंके की चोट पर नोट कमा रही है. इस फिल्म का क्रेज रिलीज के 8वें हफ्ते में भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. बता दें कि इसने आठवें सोमवार यानी 53वें दिन 2.25 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. वहीं 8वें मंगलवार फिर इस पर बजरंग बली की कृपा बरसी और इसने अपनी कमाई में जबरदस्त तेजी दिखाई.

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'हनुमान अंश' ने रिलीज के 54वें दिन 3.10 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'हनुमान अंश' की भारत में 54 दिनों की नेट कमाई अब 312.38 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 369 करोड़ रुपये हो गया है.
  • वहीं ओवरसीज में फ़िल्म ने 54वें दिन 0.25 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 39.00 करोड़ हो गई है.
  • इसी के साथ इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 408.00 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

धुरंधर 2 के बाद  ये रिकॉर्ड बनाने वाली बनी साल की दूसरी फिल्म
1.8 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने 312.38 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है और इसने 310.58 करोड़ रुपये रहा है. आगे हिसाब लगाने पर यह 17254.44% का ज़बरदस्त रिटर्न बनता है. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है.

वहीं 310.58 करोड़ रुपये के प्रॉफिट के साथ, 'हनुमान अंश' 2026 की दूसरी ऐसी भारतीय फ़िल्म बन गई है जिसने 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा का रिटर्न हासिल किया है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली फ़िल्म 'धुरंधर 2' थी, जिसने 961.32 करोड़ रुपये के रिटर्न के साथ अपना ऐतिहासिक सफर पूरा किया था.

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Published at : 30 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
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