ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड6 बजे तक 'हनुमान अंश' 200 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

6 बजे तक 'हनुमान अंश' 200 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

Hanuman Ansh Box office Collection: 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. ऐसे में अब फिल्म ने 38वें दिन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Sep 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

Hanuman Ansh Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'हनुमान अंश' का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. ये एक के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है. वहीं, कई फिल्मों के तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. इसके साथ ही ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है. ऐसे में अब इसने इंडिया में 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

'हनुमान अंश' का 38वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है. भले ही फिल्म की शुरुआत काफी धीमी रही थी लेकिन बाद में इसने जो रफ्तार पकड़ी उसके आगे हर कोई धराशायी हो गया. इसने पहले दिन 10 लाख का बिजनेस किया था. जबकि ये सिलसिला दो हफ्तों तक चला और तीसरे हफ्ते से इसकी कमाई बढ़नी शुरू हो गई थी और अब ये 6वें हफ्ते में भी धुआंधार प्रदर्शन कर रही है. 
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 1.08 करोड़ का बिजनेस किया था.
- फिल्म ने दूसरे हफ्ते 40 लाख कमाए थे तो तीसरे हफ्ते 10.40 करोड़ का कारोबार किया था.
- मूवी ने चौथे हफ्ते 61 करोड़ और पांचवे हफ्ते 90.25 करोड़ कमाए थे.

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-38 12.76 करोड़ (6 बजे तक) 57.0%
टोटल कलेक्शन 204.89 करोड़  

यह भी पढ़ें: तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' की OTT रिलीज कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 555% प्रॉफिट

2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी 'हनुमान अंश' (नेट)

इतना ही नहीं, 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है. इंडिया में 200 करोड़ का आंकड़ा पार करते ही फिल्म इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने 'भूत बंगला' (199.23 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. देखिए टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़
2. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
3. हनुमान अंश- 204.89 करोड़
4. भूत बंगला- 199.23 करोड़
5. मिर्जापुर द मूवी- 178.44 करोड़
6. धमाल 4- 177.92 करोड़
7. आवारापन 2- 156.05 करोड़
8. टॉक्सिक (हिंदी)- 149.07 करोड़
9. वेलकम टू द जंगल- 137.93 करोड़
10. कॉकटेल 2- 104.53 करोड़

यह भी पढ़ें: इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
 
'हनुमान अंश' ने दुनियाभर में 250 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

गौरतलब है कि फिल्म 'हनुमान अंश' 11 सितंबर को ग्लोबली भी रिलीज हो चुकी है. इसी के साथ ही ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 37 दिनों में 236.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. 38वें दिन के कलेक्शन के बाद अब ये फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है.

बहरहाल, 'हनुमान अंश' के बारे में बात करें तो इस फिल्म की कहानी नीम करोली बाबा पर आधारित है, जिसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 1.8 करोड़ है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के आगे दम नहीं दिखा पा रही 'मिर्जापुर द मूवी', जानें 5 बजे तक का कलेक्शन
'हनुमान अंश' के आगे दम नहीं दिखा पा रही 'मिर्जापुर द मूवी', जानें 5 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने TIFF में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां
पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने TIFF में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
बॉलीवुड
टीवी एक्टर्स के सपोर्ट में उतरे मुकेश छाबड़ा, रोहित रॉय के 'डस्टबिन मीडियम' कमेंट पर किया पलटवार
टीवी एक्टर्स के सपोर्ट में उतरे मुकेश छाबड़ा, रोहित रॉय को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Bollywood News: 18 सितंबर का बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ दिलचस्प, ‘दायरा’ और ‘वाइब’ को A सर्टिफिकेट (13.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
महाराष्ट्र
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
एग्रीकल्चर
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget