‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार! 22 दिनों में कमा डाला 819% प्रॉफिट

सिनेमाघरों में इन दिनों कई बड़े बजट और स्टार कास्ट वाली मौजूद हैं लेकिन इन फिल्मों के बीच भक्ति से भरी एक मूवी बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर रही है. दरअसल हम बात कर रहे हैं ‘हनुमान अंश’ की, मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज के 22 दिनो में अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर इतिहास रच दिया है. चलिए यहां जानते हैं ‘हनुमान अंश’ ने 22 दिनों में कितनी कमाई कर डाली है और इसने कितना प्रॉफिट कमा लिया है?

‘हनुमान अंश’ ने 22 दिनों में कितनी की कमाई?

‘हनुमान अंश’ की शुरुआत खास नहीं रही थी. पहले दो हफ्ते में दो इसे खास दर्शक नहीं मिले और ये लाखो में ही कमाई कर पाई थी. लेकिन रिलीज के तीसरे हफ्ते से इसने जो उड़ान भरी उसने हर किसी को हैरान कर दिया. बता दें कि इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई महज 0.40 करोड़ रुपये रही. लेकिन तीसर हफ्ते में जैसे बॉक्स ऑफिस पर कोई चमत्कार हुआ और इसने 10.40 करोड़ की छप्परफाड़ कमाई कर डाली. वहीं रिलीज के 22वें दिन तो इस फिल्म ने कमाल ही कर डाला और सबसे ज्यादा सिंगल डे कलेक्शन किया.

सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 22वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 6.50 करोड़ कमाए.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 22 दिनों की कुल नेट कमाई अब 18.38 करोड़ रुपये हो गई है.

जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 21.65 करोड़ रुपये हुआ है.

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‘हनुमान अंश’ ने कितना कमा लिया है प्रॉफिट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ‘हनुमान अंश’ को 2 करोड़ के बजट में बनाया गया है. ऐसे में इस फिल्म ने अपनी अनुमानित लागत के मुकाबले 22 दिनों में 18.38 करोड़ कमाकर 16.38 करोड़ का रिटर्न हासिल किया है यान इसने प्रतिशत में 819% प्रॉफिट कमा लिया है. यानी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है.

हनुमान अंश की कहानी और नीम करौली बाबा

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित, 'हनुमान अंश' श्री नीम करौली बाबा (जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है) के जीवन और शिक्षाओं से इंस्पायर है. फ़िल्म की कास्ट में नीम करौली बाबा के रोल में शोभिनव सत्या के साथ विहान एस हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के रस्तोगी और गुलशन पांडे शामिल हैं. इस फ़िल्म को रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी ने स्वयंभू मीडिया नेटवर्क के तहत प्रोड्यूस किया है.

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